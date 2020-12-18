Як створити новорічний настрій: лайфхаки Дімопулос, Квіткової і Осадчої

Санта Дімопулос, Ліліана Яма, Даша Квіткова та інші представниці українського шоу-бізу поділилися своїми порадами щодо створення новорічного настрою.

Новий рік зовсім скоро, але коли за вікном слякоть і сірість, про це легко забути. Нескінченний список справ і покупок буквально вганяє в тугу і не дає радіти, як в дитинстві. OBOZREVATEL дізнався у зірок, що робити з настроєм і як створити атмосферу свята.

Дружина "Холостяка" Микити Добриніна впевнена, що відчути свято в повній мірі можна тоді, коли даруєш його іншим. Приготуйте різдвяне печиво і подаруйте близьким, друзям, перехожим на вулиці. Пам'ятаєте "Різдвяну історію"? Найголовніше на свята – не відчувати себе самотньо.

"Створюємо навколо себе свято і хочемо, щоб і у наших близьких цей час було найкрасивішим, душевним і смачним. У цей час ми легко радіємо дрібницям і стаємо спонтанними."Став чайник, ми йдемо до вас в гості!", – поділилася своїм ідеальним баченням зимових свят Квіткова.

Екс-учасниця гурту "Пара Нормальних" знає, як створити новорічний настрій всього за одну годину. На думку співачки, найшвидший спосіб зануритися в атмосферу свята – це зайнятися переглядом тематичних фільмів. В її must-have списку до перегляду в грудні "Один вдома", "Відпустка за обміном", "Реальна любов", "Старий Новий рік", "Іронія долі, або З легким паром" та інші кінокартини.

Дружина відомого хореографа Влада Ями вже перебрала гардероб в пошуках того самого новорічного образу. Така підготовка до свята і примірка улюблених суконь (або покупка нових) є потужним засобом проти нудьги. Навіть якщо через карантин на свята ви змушені сидіти вдома, то це означає, що не можна себе побалувати гарним вбранням.

"Якщо мені потрібно швидко підвищити настрій і відчути себе красунею – я мию голову і роблю укладку. Цей універсальний спосіб виручав мене все свідоме життя... аж до шоу "Танці з зірками", – поділилася лайфхаком Дімопулос.

Але ж правда, кому ще не піднімало настрій ідеально укладене волосся, спадаючі до плечей хвилі? Як і з нарядом, варто поекспериментувати з волоссям, щоб вибрати ту саму ідеальну зачіску для новорічної ночі.

Телеведуча спочатку створила настрій навколо себе. Ще в перші дні грудня Осадча нарядила з чоловіком і сином ялинку, прикрасила ялиновими гілками стіл і поверхні, розставила красиві свічники і приготувалася до очікування Нового року. Така краса навколо просто не може не радувати і не дарувати радісне передчуття свят.

До речі, знаменитість вже засвітила один зі своїх святкових луків.

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