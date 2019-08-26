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"Як собачка біжить": Лорак засвітила груди на російському фестивалі

3.5т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу своїм зовнішнім виглядом на фестивалі "Нова хвиля 2019" в Сочі.

Крім того, шанувальникам артистки вдалося зняти артистку поруч з її новим хлопцем, 26-річним Єгором Глєбом. Лорак почала зустрічатися з ним через півроку після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

"Як собачка біжить": Лорак засвітила груди на російському фестивалі
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Також, Лорак помітили на фестивалі разом з її коханим Єгором Глібом. Чоловік супроводив співачку на бекстейджі фестивалю.

"Як у неї все банально і нудно", "Перелякана якась", "Уж вибачте, але Мурат якось поруч з нею ефектніше виглядав", "Як собачка схиливши голову ззаду біжить", - коментують фото і відео шанувальники артистки.

"Як собачка біжить": Лорак засвітила груди на російському фестивалі
"Як собачка біжить": Лорак засвітила груди на російському фестивалі
"Як собачка біжить": Лорак засвітила груди на російському фестивалі
"Як собачка біжить": Лорак засвітила груди на російському фестивалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Лорак запідозрили в невдалій пластиці або зловживанні ботоксом. Вона довгий час нічого не постила в соцмережі, а коли показала свіжі фото, шанувальники залишилися в замішанні.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія Сочі
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