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8 листопада • оновлено в 06:30
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Як склалася доля зірок українського Сomedy Club: Молочний, Лірник, Педан, "Дядя Жора"

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Слова колишньої зірки українського Сomedy Club Андрія Молочного про те, що Києвом нібито "товпами ходять фашисти" і що колись "Київ буде очищений від фашистської нечисті" спровокували хвилю обурення в мережі.

Як відомо, після Майдану і початку війни на Донбасі Андрій Молочний активно виступає на корпоративах і в Comedy Club у Росії. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати, як склалася доля Андрія Молочного та інших резидентів "Comedy Club Україна".

"Дует імені Чехова"

"Дует імені Чехова"

кадр ТНТ

Андрій Молочний

В Україні Андрія Молочного прославив "Дует імені Чехова", який він створив разом з іншим коміком з України Антоном Лірником в 2006 році.

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Після закриття Сomedy Club в Україні Антон і Андрій продовжили виступати в дуеті в Сomedy Club у Росії. Але в 2016 році "Дует імені Чехова" оголосив, що закривається.

Молочний і "Апетитні пампушки"

Молочний і "Апетитні пампушки"

кадр ТНТ

У тому ж 2016 році Молочний повернувся до російського Сomedy Club з проектом "Апетитні пампушки".

Антон Лірник

Антон Лірник – відомий у минулому КВНник, один з перших резидентів українського Сomedy Club – також активно виступає в Росії після початку війни на Донбасі.

Антон Лірник

Антон Лірник

кадр телеканалу "Україна"

Разом з Андрієм Молочним він виступав у "Дуеті імені Чехова" в Сomedy Club у Росії, а в квітні 2018 зовсім виїхав до Москви, щоб працевлаштуватися в програмі "Шоу вихідного дня".

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Сергій Притула

Популярний український телеведучий Сергій Притула також свого часу був резидентом Comedy Club UA. З 2012 року Притула – креативний продюсер розважального телешоу "Хто зверху?" і його постійний ведучий. Він також ведучий гумористичного шоу "Вар'яти".

Сергій Притула

Сергій Притула

фото: facebook.com/serhiyprytula

З лютого 2017 року Сергій Притула – постійний ведучий українського національного відбору на "Євробаченні".

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Сергій Притула також активно займається волонтерством, збирає матеріальну допомогу від небайдужих громадян і доставляє її українським військовим. Разом з телеведучим Геннадієм Попенко не раз відвідував з цією метою прифронтові зони.

Дядя Жора

Колишній резидент Comedy Club UA Вадим Мічковський, або "Дядя Жора", почав кар'єру в КВН, де був капітаном команди "Три товстуни".

Вадим Мічковський

Вадим Мічковський

фото: jora.biz

Сьогодні на рахунку "Дяді Жори" – десятки програм і проектів. Він є продюсером жіночої групи Opium і бой-бенду Action, а також власником івент-агентства "Дядя Жора Company". Є дружина Наталя і три дочки – Уляна, Устина і Аміна.

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Олександр Педан

Український шоумен Олександр Педан також починав з КВН-команди "Три товстуни". У 2006 році став провідним Comedy Club UA. Він був також учасником щотижневих вечірок клубу.

Олександр Педан

Олександр Педан

фото: Hochu.ua

Зараз Олександр Педан – ведучий проектів на "Новому каналі". У нього є дружина Інна, 14-річна дочка Валерія та 2-річний син Марк.

Андрій Бурим

Андрій Бурим – також екс-учасник команди "Три товстуни". Виступав в Comedy Club UA разом з Сергієм Стаховим ("Лось") у складі дуету "Добрий Вечір".

Андрій Бурим

Андрій Бурим

фото: Tv.ua

Сьогодні гуморист займається акторською діяльністю: він, зокрема, зіграв в серіалах "СишишШоу", "Супер-копи", "Швидка". Одружений, виховує двох дітей.

Андрій Бурим

Андрій Бурим

фото: Tv.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного про фашистів в Києві.

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Тема
українці за кордоном
Особи
Андрій Молочний Андрій Бурим Дядя Жора Олександр Педан Антон Лірник Сергій Притула
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу скандали війна пропаганда
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