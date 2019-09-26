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27 вересня • оновлено в 19:49
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Як схуднути та уникнути розтяжок: дієвий спосіб

13.2т Читати матеріал російською

Щоб при схудненні шкіра залишалася підтягнутою і привабливою, потрібно дотримуватися кількох правил.

Дієтолог Катя Медушкіна розповіла на своїй сторінці в Instagram, як уникнути розтяжок і в'ялості після того, як скинули зайву вагу.

Першим пунктом у списку експерта йде збалансоване харчування, що включає макро- і мікронутрієнти. Зокрема, потрібно вживати білки, які розщеплюються на амінокислоти, що допомагає організму будувати нові клітини і створювати колаген з еластином.

Здорове харчування

Здорове харчування

Beauty.ua

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Жири допомагають зберегти молодість шкіри, завдяки поліненасиченим жирним кислотам Омега-3 і Омега-6, а також налагоджують роботу гормональної системи. Складні вуглеводи в їжі допомагають засвоювати живильні речовини.

Другим пунктом у Медушкіної є калорійність денного раціону, яка має бути достатньою для плавного схуднення. За словами дієтолога, в іншому випадку шкіра не встигне адаптуватися до нових обсягів тіла. Фахівець не рекомендує знижувати калорійність, більш ніж на 20%.

Гарна шкіра після схуднення

Гарна шкіра після схуднення

pixabay

Третій пункт на шляху до гарної шкірі – фізичні навантаження. За словами дієтолога, на в'ялих м'язах правильного результату не буває. Також активність розганяє лімфо- й кровообіг. Четвертий пункт – догляд за шкірою, який включає зволоження і лімфодренажні процедури.

Що робити, щоб при схудненні шкіра залишалася підтягнутою? 👇 ⠀ Вчора ми з вами говорили про часту проблему худнуть - шкірі, яка при схудненні втрачає привабливий вигляд. Сьогодні поговоримо про те, як цього уникнути. ⠀ ✔️Сбалансірованное харчування ⠀ Нашому організму щодня потрібен "будівельний матеріал" у вигляді достатньої кількості макро- і мікронутрієнтів. І енергія у вигляді достатньої кількості калорій. ⠀ ✅Белкі, які ми отримуємо з їжею, розщеплюються на амінокислоти, їх організм використовує в процесі будівництва нових клітин. З них же створює колаген та еластин, від яких безпосередньо залежить еластичність і пружність нашої шкіри. Без білка розраховувати на оновлення будь-яких тканин, і шкіри в тому числі, не доводиться. ⠀ ✅Жіри - це молодість шкіри. Саме з них ми отримуємо незамінні поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які, крім іншого, покращують живлення тканин. Без жирів неможлива правильна робота гормональної системи, зміни в якій відображаються на нашому зовнішньому вигляді просто миттєво. ⠀ ✅Сложние вуглеводи - це наша енергія. Якщо її мало, то біохімічні процеси сповільнюються, і поживні речовини просто не засвояться. ⠀ ✅Калорійность денного раціону повинна бути достатньою, щоб схуднення не було різким. Інакше шкіра (особливо після 35 років) не встигне адаптуватися до нових обсягами тіла. Більш, ніж на 20% я калорійність знижувати дуже не рекомендую. Це дасть вам схуднення на 300-700 г на тиждень і дозволить втрачати обсяги з оптимальною швидкістю. ⠀ У своєму проекті "Плоский животик" я даю готовий раціон, через який ви отримуєте все необхідне шкірі і організму в цілому. Приклад меню на день дивіться у карусельке👉 ⠀ ✔️Фізіческіе навантаження ⠀ Тонус м'язів впливає на шкіру безпосередньо: на в'ялих м'язах пружної шкіри не буває. Крім того, фізична активність розганяє лімфо і кровообіг, покращуючи живлення шкіри і знижуючи набряклість. ⠀ ✔️Уход за шкірою ⠀ Зволоження та лімфодренажні процедури. ⠀ А хочете, я зніму для вас відео про догляд за шкірою живота? Пишіть в коментарях "Хочу відео") ⠀ Не забувайте зберегти пост в 🔰, в карусельке море корисних речей! І діліться з друзями в Сторіс і в директ. ⠀ # КатяМедушкіна_полезное

Публікація від 🏋🏻♀️ХУДЕЮТ НАВІТЬ НЕХУДЕЮЩІЕ (@katya_medushkina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Альбіна Коміссарова попередила, що позбутися від розтяжок практично неможливо. Вона порадила спосіб, який зробить менш помітним цю ваду.

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Теги
схуднення Краса диета Фітнес харчування
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