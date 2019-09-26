Як схуднути та уникнути розтяжок: дієвий спосіб

Щоб при схудненні шкіра залишалася підтягнутою і привабливою, потрібно дотримуватися кількох правил.

Дієтолог Катя Медушкіна розповіла на своїй сторінці в Instagram, як уникнути розтяжок і в'ялості після того, як скинули зайву вагу.

Першим пунктом у списку експерта йде збалансоване харчування, що включає макро- і мікронутрієнти. Зокрема, потрібно вживати білки, які розщеплюються на амінокислоти, що допомагає організму будувати нові клітини і створювати колаген з еластином.

Здорове харчування Beauty.ua

Жири допомагають зберегти молодість шкіри, завдяки поліненасиченим жирним кислотам Омега-3 і Омега-6, а також налагоджують роботу гормональної системи. Складні вуглеводи в їжі допомагають засвоювати живильні речовини.

Другим пунктом у Медушкіної є калорійність денного раціону, яка має бути достатньою для плавного схуднення. За словами дієтолога, в іншому випадку шкіра не встигне адаптуватися до нових обсягів тіла. Фахівець не рекомендує знижувати калорійність, більш ніж на 20%.

Гарна шкіра після схуднення pixabay

Третій пункт на шляху до гарної шкірі – фізичні навантаження. За словами дієтолога, на в'ялих м'язах правильного результату не буває. Також активність розганяє лімфо- й кровообіг. Четвертий пункт – догляд за шкірою, який включає зволоження і лімфодренажні процедури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Альбіна Коміссарова попередила, що позбутися від розтяжок практично неможливо. Вона порадила спосіб, який зробить менш помітним цю ваду.

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