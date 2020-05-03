Як схудли Бабкіна, Лоліта, Степаненко: жорсткі методи боротьби із зайвою вагою від зірок

Щоб скинути зайву вагу, зірки часом йдуть на найрадикальніші методи. Так, деякі з дієт знаменитостей, які допомогли їм схуднути на десятки кілограмів, лікарі не лише не рекомендують, але й називають їх згубними для здоров'я.

Як худнуть Олена Степаненко, Надія Бабкіна та Лоліта, які пішли на ризик, щоб залишатися привабливими навіть у немолодому віці, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Олена Степаненко: мінус 42 кг

Олена Степаненко до і після схуднення Uznayvse.ru

67-річна гумористка Олена Степаненко після розлучення з Євгеном Петросяном схудла на цілих 42 кілограми. За зізнанням артистки, її секрет простий: їсти маленькими порціями 5-6 разів на день. А якщо їй дуже вже хочеться поласувати забороненою їжею, вона спочатку її жує, а потім випльовує.

Однак медики застерігають: останній спосіб зовсім не безневинний, тому що призводить до виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

Лоліта Мілявська: мінус 20 кг

Лоліта Мілявська до і після схуднення fat-control

Співачка Лоліта, як і Олена Степаненко, сильно схудла після розлучення з чоловіком. Так, після розставання з тенісистом Дмитром Івановим зірці вдалося скинути 20 кілограмів.

"Як я схудла? До ендокринолога записалася, здала аналізи і позбулася непотрібного чоловіка. І одразу худнути почала", – зізналася якось артистка.

Крім того, в ЗМІ писали про різні, радикальні методи схуднення Лоліти: нібито вона навіть сиділа на лимонній дієті, коли спочатку п'ють сік одного лимона на день, а потім – двох і трьох. Але фахівці застерігають: такі продукти, як лимон, можуть спровокувати загострення гастриту, виразку шлунка або дванадцятипалої кишки. Особливо, якщо їсти їх натщесерце.

Надія Бабкіна: мінус 22 кг

Надія Бабкіна до і після схуднення reportiety.com

70-річна Надія Бабкіна давно славиться тим, що виглядає набагато молодшою від свого віку. Крім обличчя без зморшок, Бабкіна також може пишатися й стрункою фігурою: останнім часом зірка схудла на 22 кг.

Скинути вагу їй допомогли дробове харчування, спорт і гарний настрій. Бабкіна якось зізналася в інтерв'ю, що замість дієт використовує метод своєї подруги актриси Нонни Гришаєвої: 8 і 16. Так, 8 годин на добу можна їсти що завгодно, але в інші 16 слід відмовитися від їжі.

Такий метод схуднення зараз дуже популярний серед зірок у всьому світі. Але, тим не менш, він теж може нашкодити здоров'ю. Тому "сідати" на дієту вкрай небажано без контролю вашого лікаря.

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