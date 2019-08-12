"Як схудла!" Лорак у чорній міні привела мережу в захват

Українська співачка Ані Лорак, котра не так давно закрутила роман із саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глібом, порадувала шанувальників новим фото.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила свіжий знімок із відпочинку, зроблений на тлі екзотичного пейзажу.

Лорак позувала в простій короткій чорній сукні, доповнивши образ темними окулярами та зібраним волоссям.

Ані Лорак instagram/anilorak

instagram / anilorak

Інтернет-користувачі оцінили фотографію лайками, залишивши в коментарях безліч похвальних компліментів. Крім того, багато фоловерів звернули увагу на підтягнуту фігуру жінки.

"Красуня, сяєте", "Яка ви худенька", "Ви найкраща!" "Сонячна", "Вау, яка сукня", "Як вам вдається не повніти?" "Зовсім дівчинка!" "Ого, як схудла", – пишуть у мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

Передбачувана коханка Мурата Яна всіляко заперечувала свій зв'язок з чоловіком, але підтвердила, що знайома з ним кілька років.

Пізніше стало відомо, що Яна Бєляєва пішла від екс-чоловіка Лорак.

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