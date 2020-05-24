"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою

Російська співачка Любов Успенська опублікувала нове фото зі співачкою Надією Бабкіною, яке розкритикували в мережі.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Надія Бабкіна та Любов Успенська

Фотографія була зроблена під час зйомок передачі "Сьогодні ввечері" на Першому каналі.

"Програма присвячена моїй любій Надії Бабкіній. Я шалено її поважаю та люблю! За тонку душу, за вміння підтримати в складних ситуаціях, і словом, і ділом. За те, що вона дійсно неповторна! Як артист, як людина!", – написала Успенська.

На фото 66-річна Успенська й 70-річна Бабкіна позують у стильному вбранні: Любов у чорному піджаку, а Надія – в яскраво-помаранчевому.

Однак шанувальники звернули увагу на обличчя артисток. На думку користувачів, зірки переборщили з пластичними операціями.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шанувальники російської співачки Надії Бабкіної, яка місяць знаходилася в лікарні, почали сумніватися в тому, що 70-річна артистка справді перенесла важку хворобу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.