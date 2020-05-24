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24 травня • оновлено в 18:08
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"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою

3.1т
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Російська співачка Любов Успенська опублікувала нове фото зі співачкою Надією Бабкіною, яке розкритикували в мережі.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Надія Бабкіна та Любов Успенська

Надія Бабкіна та Любов Успенська

Фотографія була зроблена під час зйомок передачі "Сьогодні ввечері" на Першому каналі.

"Програма присвячена моїй любій Надії Бабкіній. Я шалено її поважаю та люблю! За тонку душу, за вміння підтримати в складних ситуаціях, і словом, і ділом. За те, що вона дійсно неповторна! Як артист, як людина!", – написала Успенська.

На фото 66-річна Успенська й 70-річна Бабкіна позують у стильному вбранні: Любов у чорному піджаку, а Надія – в яскраво-помаранчевому.

Однак шанувальники звернули увагу на обличчя артисток. На думку користувачів, зірки переборщили з пластичними операціями.

"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою
"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою
"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою
"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою
"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою
"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою
"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою
"Як себе накачали!" Успенську та Бабкіну розкритикували через захоплення пластикою

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шанувальники російської співачки Надії Бабкіної, яка місяць знаходилася в лікарні, почали сумніватися в тому, що 70-річна артистка справді перенесла важку хворобу.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Надія Бабкіна Любов Успенська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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