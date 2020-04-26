Як розвивалися "стосунки" Кароль і Балана на "Голосі країни-10": романтичні фото

Українська співачка Тіна Кароль і молдавський співак Дан Балан неодноразово підігрівали чутки про свій роман романтичними розмовами й вчинками під час ефірів "Голос країни-10".

OBOZREVATEL вирішив згадати, як розвивалися "стосунки" артистів на проекті.

Дан Балан і Тіна Кароль Instagram @_fantina

Так, пристрасті розгорілися ще під час першого ефіру сліпих прослуховувань. Тоді Тіна весь випуск дражнила Балана, а той періодично кидав на неї то закохані, то ревниві погляди.

Дан Балан і Тіна Кароль кадр з відео

Дан Балан і Тіна Кароль Instagram @_fantina

Варто зазначити, що почуття між зірками з кожним ефіром тільки посилювалися: то Дан ніжно обіймав Тіну, то між ними зав'язувалася емоційна суперечка з натяком на флірт.

Не могли стриматися співаки і під час виступів учасників. Наприклад, у п'ятому ефірі Анна Безгалова вибрала для свого виступу зворушливу пісню "Додому", яку Тіна і Дан виконують в дуеті. Ніжна композиція не змогла залишити байдужою артистів, і вони не стали приховувати свої емоції: під час виступу учасниці зірки ніжно обнялися, в черговий раз підігрів чутки про свої стосунки.

У сьомому ефірі Балан і Кароль і зовсім влаштували провокацію на сцені, зробивши зарядку лежачи на підлозі студії. Однак в той час, поки інші члени журі качали прес, Кароль і Балан обіймалися.

Дан Балан і Тіна Кароль кадр з відео

У наступному випуску "стосунки" Кароль і Балана і зовсім перейшли на новий рівень: співак натякнув на весілля з артисткою.

"Біла королева вже практично в моїх руках. Мала, коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготувався, приготував промову, подарунки. Все є, ми приходимо й просимо заміж дівчину", - несподівано сказав Балан.

Дан Балан і Тіна Кароль кадр з відео

Підігріла чутки про роман зірок навіть мама Дана. Під час останніх вокальних "нокаутів" десятого сезону "Голосу країни" жінка з'явилася на сцені і виконала українську народну пісню "Горіла сосна, палала", яку співають молодятам на весіллі. Як зізналася жінка, вона підготувала пісню про всяк випадок на майбутнє для Тіни Король і Дана Балана.

Дан Балан і Тіна Кароль кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шанувальники української співачки Тіни Кароль та молдавського співака Дана Балана знову заговорили про можливий роман зірок після нового романтичного відео.