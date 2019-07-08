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"Як ровесниці!" Пугачова викликала ажіотаж знімком із 36-річною дружиною Ніколаєва

29.8тЧитати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова влаштувала застілля зі співаком Ігорем Ніколаєвим і його дружиною Юлією Проскуряковою.

Зірки зустрілися в Юрмалі (Латвія). Як відомо, Пугачова відправилася туди із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми, про що майже тиждень всі говорили, адже вона потрапила у скандал через поїздку на машині пероном.

"Хай завжди буде сонце, хай завжди будемо ми", – підписала примадонна спільне фото, на якому позує в модному светрі з голими плечима і з яскравим макіяжем.

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Ніколаєв також показав спільний знімок, закликаючи Галкіна приєднатися до загальних веселощів. "Ура! Сезон відкрито! Максе, чекаємо на тебе! З нашою коханою Аллою", – підписав співак.

У мережі вже не вперше помітили, що Пугачова виглядає дуже добре і молодо, як для своїх 70 років. А 36-річна дружина Ніколаєва на тлі примадонни потрапила під критику.

"Той випадок, коли Юля вже постаріла... А Алла Борисівна все молодіє", "Юля, як мімішна бабуся", "Юлічка, як бідна родичка, викликає жалість", "Проскурякова так схожа на Корольову", "Юля не в своїй тарілці", "Алла з Юлею, як ровесниці", "Алла – супер, але Юля виглядає на 60", – написали в коментарях.

Ніколаєв. Проскурякова і Пугачова

Ніколаєв. Проскурякова і Пугачова

.instagram.com / igor_nikolaev_music

"Як ровесниці!" Пугачова викликала ажіотаж знімком із 36-річною дружиною Ніколаєва
"Як ровесниці!" Пугачова викликала ажіотаж знімком із 36-річною дружиною Ніколаєва
"Як ровесниці!" Пугачова викликала ажіотаж знімком із 36-річною дружиною Ніколаєва
"Як ровесниці!" Пугачова викликала ажіотаж знімком із 36-річною дружиною Ніколаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Алла ПугачоваІгор НіколаєвЮлія ПроскуряковаМаксим Галкін
Місце
Латвія
Тег
шоу-бизнес
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