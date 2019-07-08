"Як ровесниці!" Пугачова викликала ажіотаж знімком із 36-річною дружиною Ніколаєва

Примадонна російської естради Алла Пугачова влаштувала застілля зі співаком Ігорем Ніколаєвим і його дружиною Юлією Проскуряковою.

Зірки зустрілися в Юрмалі (Латвія). Як відомо, Пугачова відправилася туди із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми, про що майже тиждень всі говорили, адже вона потрапила у скандал через поїздку на машині пероном.

"Хай завжди буде сонце, хай завжди будемо ми", – підписала примадонна спільне фото, на якому позує в модному светрі з голими плечима і з яскравим макіяжем.

Ніколаєв також показав спільний знімок, закликаючи Галкіна приєднатися до загальних веселощів. "Ура! Сезон відкрито! Максе, чекаємо на тебе! З нашою коханою Аллою", – підписав співак.

У мережі вже не вперше помітили, що Пугачова виглядає дуже добре і молодо, як для своїх 70 років. А 36-річна дружина Ніколаєва на тлі примадонни потрапила під критику.

"Той випадок, коли Юля вже постаріла... А Алла Борисівна все молодіє", "Юля, як мімішна бабуся", "Юлічка, як бідна родичка, викликає жалість", "Проскурякова так схожа на Корольову", "Юля не в своїй тарілці", "Алла з Юлею, як ровесниці", "Алла – супер, але Юля виглядає на 60", – написали в коментарях.

Ніколаєв. Проскурякова і Пугачова .instagram.com / igor_nikolaev_music

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві прямо до вагону.

Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який допустив поїздку по перону (а це заборонено правилами), повинні звільнити. Однак в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Скандал широко поширився на просторах інтернету, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

Згодом конфлікт вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу про адміністративне порушення.

Примітно, що незабаром сама Алла відреагувала на скандал.

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