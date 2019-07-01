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"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку

1.7тЧитати матеріал російською

Примадонна російської та радянської естради Алла Пугачова, яка вважає за краще пересуватися країною в персональному вагоні, прокотилася на машині до поїзда.

Відповідні фото та відео опубліковані на фан-сторінці артистки в Instagram, де уточнюється, що вона вирушила до Юрмоли (щоб подивитися, як висаджують Пугачову прямо під вагоном, проскрольте до кінця сторінки).

Так, примадонна вирушила в поїздку із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми. У коментарях до відео у користувачів виникло багато питань про поведінку артистки. Зокрема, фоловерів обурив той факт, що вона роз'їжджає на авто пероном.

Алла Пуггачева на пероні

Алла Пуггачева на пероні

Instagram @ alla_pugacheva_forum

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"А як машина опинилася на пероні? Так можна? Або за гроші можна все", "Як Путіна проводжають", "Їй за статусом належить. Мене б і вертоліт не здивував на пероні", "А чим вона від звичайних людей відрізняється? Це прояв особистого безкультур'я й неуцтва, а в цілому вже літня в голові", "Чим вона заслужила право порушувати закон? Я багато років пропрацював в прокуратурі! Це дає мені право порушувати кримінальний кодекс? Може я чогось не знаю", "А до брами Пекла її теж на "Майбаху" підвезуть", – обурилися в мережі.

Максим Галкін

Максим Галкін

Instagram @ alla_pugacheva_forum

авто Пугачової

авто Пугачової

Instagram @ alla_pugacheva_forum

"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку
"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку
"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку
"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку
"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку
"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку
"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку
"Як Путіна проводжають": Пугачову розгромили за пафосну витівку

Як повідомляв OBOZREVATEL, також поводиться колишній чоловік Пугачової, співак Філіп Кіркоров. Нещодавно він поїхав до Бурятії на гастролі. Коли Кіркоров сходив з поїзда, прямо на пероні його чекав персональний автомобіль. Правда, фанатів не було.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Алла ПугачоваМаксим Галкін
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Махно Володимир
Махно Володимир
тв-арь вонючая! алкоголичка! облить эту шм-ару нечистотами!
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