Як Пугачова та інші зірки влаштовували дебоші в СРСР: найбільші скандали

Незважаючи на величезну кількість заборон в СРСР, зірки того часу нерідко потрапляли у великі скандали, ініціаторами яких самі ж і були. Сон в салаті болгарського генсека, істерика за готельний номер і бійка з чекістами – це далеко не повний список витівок відомих радянських особистостей.

Скандали за участю знаменитостей є невід'ємною частиною шоу-бізнесу з моменту його появи. Навіть за радянських часів, коли за поведінкою артистів стежили дуже суворо, а найменший скандал загрожував серйозними наслідками для кар'єри. Видання Life.Ru зібрало трійку найгучніших інцидентів.

Дебоші Алли Пугачової

Алла Пугачова Комсомольська правда

Алла Пугачова була не тільки однією з найпопулярніших співачок в СРСР, а й найскандальною в радянську епоху. Так, в 1980 році рішенням "Мосфільму" були припинені зйомки фільму "Рецитал", в якому знімалася примадонна. Приводом став скандал, який вона влаштувала на знімальному майданчику через невдоволення зауваженням з боку одного з членів групи. Хоч тоді ніхто не постраждав, за винятком пальто одного з адміністраторів і скла автомобіля, проект закрили.

Один з найгучніших скандалів в історії радянського шоу-бізнесу трапився в 1987 році. Під час візиту до Ленінграду (нині Санкт-Петербург) співачка спробувала заселитися в свій улюблений номер в готелі "Прибалтійський", який раніше забронював її адміністратор. Але персонал готелю щось наплутав і заселив в її номер іншої людини, а самій співачці було запропоновано зайняти схожий.

Алла Пугачова за часів СРСР МирТесен

Пугачова, яка в той день була не в гуморі, навідріз відмовилася. На шум, який влаштувала примадонна, прийшла головна адміністраторка готелю, яка вирішила "провчити співачку" і ще більше розпалила конфлікт, який проходив на очах у численних свідків. Нарешті Пугачова здалася і пішла в інший номер. Але на цьому історія не закінчилася, адміністраторка виявилася людиною вельми принциповою і вирішила "помститися": спочатку в номер Пугачової прийшла міліція, яка влаштувала допит, а через день від імені адміністраторки в одній з популярних радянських газет було опубліковано лист, котрий викривав "примхливу співачку, яку пора поставити на місце".

Жоден скандал в історії радянського шоу-бізнесу не мав такого висвітлення. Про конфлікт в готелі написали майже всі видання в СРСР, виходили багатомільйонними тиражами. Вся країна обговорювала в чергах поведінку Пугачової, розділившись на два табори: одні вважали, що у співачки – зіркова хвороба, інші вважали, що вона була права.

Батько Михайла Єфремова влаштував міжнародний скандал

Олег Єфремов YouTube

Олег Єфремов – батько російського актора Михайла Єфремова, який нещодавно в нетверезому стані влаштував смертельну ДТП в Москві, також страждав на алкоголізм, через що нерідко влаштовував п'яні дебоші на публіці.

У стані алкогольного сп'яніння він міг трощити машини, припарковані біля театру. Причому в деяких випадках об'єктом невдоволення ставав особистий автомобіль артиста, в інших же – чужі машини.

У 1973 році під час гастролей МХАТу в Болгарії Єфремов ледь не спровокував міжнародний скандал. Того вечора був запланований урочистий банкет за участю радянських артистів і глави Болгарії Тодора Живкова. Генсек відійшов на певний час, а коли повернувся, виявив, що його місце вже зайняте. Там сидів Єфремов. Точніше – лежав без свідомості, опустивши голову в тарілку з салатом, який був призначений для Живкова. А коли болгарський лідер підійшов ближче, радянський актор підняв голову, лайкою привітав генсека і ліг назад у салат.

Як зірка сталінської епохи бився з чекістами

Борис Андрєєв в ролі Іллі Муромця Пикабу

Борис Андрєєв був одним з найпопулярніших артистів сталінської епохи. Перша ж роль в кіно зробила його зіркою. Фільм "Трактористи" виявився абсолютним хітом радянського прокату, а колоритний здоровань Назар Дума, якого зіграв Андрєєв, полюбився і запам'ятався глядачам. Але майже відразу після виходу фільму Андрєєв почав потрапляти в неприємності.

У 1939 році разом з другом і колегою по "Трактористах" Петром Алєйніковим він влаштував дебош в Києві. Нетверезі артисти вирішили подрімати на м'якому дивані, який стояв у вітрині магазину – щоб дістатися до нього, довелося розбити скло. На ранок міліціонери виявили народних улюбленців, мирно сплячих на дивані в оточенні битого скла. Історію "зам'яли", оскільки міліціонери виявилися прихильниками артистів і відпустили їх в обмін на спільне фото.

Влітку 1941 року Андрєєв став учасником скандалу, який міг обернутися для нього серйозними наслідками. В одному з ресторанів Андрєєв познайомився з двома чоловіками, які склали йому компанію. Добряче випивши, вони посварилися. Зав'язалася бійка, Андрєєв нокаутував обох суперників. Виявилося, що повалені товариші по чарці були досить високопоставленими чекістами. Артист на деякий час опинився під арештом, але в підсумку був відпущений без порушення кримінальної справи. Вважається, що звільнення відбулося після особистого втручання Сталіна.

У 1955 році Андрєєв знову потрапив в історію. Під час зйомок фільму "Ілля Муромець" він викинув міліціонера в море. Щоправда, того разу ініціатива не належапла акторові. У перерві між зйомками міліціонер підійшов до артиста і запропонував поборотися на березі моря та з'ясувати, хто з них сильніший. Андрєєв виклик прийняв, міліціонера поборов, а для науки кинув його в воду.

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