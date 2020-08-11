Як принцеса Діана ледь не спалила палац: ЗМІ опублікували раніше не відому історію

У ЗМІ опублікували історію, як принцеса Діана одного разу запросила друга в Кенсінгтонський палац і мало не спалила будівлю.

Про це журналу UsWeekly розповів Даррен Макгреді, який служив шеф-кухарем у королеви Єлизавети протягом 15 років. За його словами, Леді Ді не любила готувати, але одного разу вирішила здивувати друга приготовленою власними руками пастою.

Так, принцеса кинула макарони в киплячу воду і пішла з кухні, щоб поговорити з гостем. Коли вона повернулася, то відчула запах газу і викликала палацову пожежну бригаду. Виявилося, що вода вилилася з каструлі, пошкодила конфорку і мало не призвела до серйозних наслідків.

Кенсінгтонський палац Yonik.me

"Вона сказала: "Даррен, ти не повіриш, що сталося. Я ледь не спалила весь палац! Принаймні мене оточували 12 симпатичних пожежних ", – додав Макгреді.

Нагадаємо, принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автокатастрофі на мосту Альма в Парижі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі страшні подробиці з життя принцеси Діани. Їх розкрили в новій документальній стрічці про секрети колишньої дружини принца Чарльза.