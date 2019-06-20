"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через новий вульгарний знімок.

36-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує у відвертій білизні, виставивши на камеру сідниці і відкривши рот.

"Що б такого поганого сьогодні зробити..." – загадково написала Сєдокова.

Анна Сєдокова Скріншот з відео (YouTube)

Її відверте фото викликало бурю емоцій у шанувальників Анни. Багато з них традиційно рознесли Сєдокову за зайву любов до "голих" фото, інші ж присоромили за те, що у співачки є діти, які дивляться на те, як роздягається їх мати.

"Мати трьох дітей не повинна такі фото викладати! Їй самій не соромно? Схожа на повію!" – обурилися фоловери.

"Прикрий попу! Цікаво, як ваші діти відчувають себе, коли їхня мати знімається в таких образах?" – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику через рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Крім того, співачка обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді і прозорих лосинах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.