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"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

2.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через новий вульгарний знімок.

36-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує у відвертій білизні, виставивши на камеру сідниці і відкривши рот.

"Що б такого поганого сьогодні зробити..." – загадково написала Сєдокова.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Скріншот з відео (YouTube)

Її відверте фото викликало бурю емоцій у шанувальників Анни. Багато з них традиційно рознесли Сєдокову за зайву любов до "голих" фото, інші ж присоромили за те, що у співачки є діти, які дивляться на те, як роздягається їх мати.

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"Мати трьох дітей не повинна такі фото викладати! Їй самій не соромно? Схожа на повію!" – обурилися фоловери.

"Прикрий попу! Цікаво, як ваші діти відчувають себе, коли їхня мати знімається в таких образах?" – додали інші.

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"Це пи**ець": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото
"Як повія!" Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику через рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Крім того, співачка обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді і прозорих лосинах.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Анна Сєдокова
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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