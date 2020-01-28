Як постаріла Енн Гетевей: свіже фото зірки без макіяжу

На фестивалі незалежного кіно "Санденс" пройшла прем'єра політичного трилера "Останнє, чого він хотів" з Енн Гетевей і Беном Аффлеком у головних ролях.

Під час заходу Енн у яскравому образі і шикарному вбранні позувала для фотографів.

Енн Гетевей на фестивалі "Санденс"

Пізніше в своєму Інстаграм голлівудська суперзірка подякувала організаторам заходу і опублікувала приватне фото в темних окулярах і без макіяжу.

Портретний знімок виявився досить детальним, і на обличчі актриси чітко видно глибокі мімічні зморшки.

Енн Гетевей без макіяжу

Це не дивно, адже Енн вже 37 років і поки не схоже, щоб вона вдавалася до пластичної антивікової хірургії, тому досі виглядає дуже природньо.

Енн Гетевей без макіяжу

Нагадаємо, в грудні репортери зняли Енн з чоловіком Адамом Шульманом і дітьми. Інсайдери повідомляли, що, швидше за все, другу дитину Гетевей народила в кінці листопада 2019 року.

Енн Гетевей і Адам Шульман у шлюбі з 2012 року, виховують двох синів.

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