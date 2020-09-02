Як помер зірка 'Вороніних' Борис Клюєв: названо офіційну причину

Російський та радянський актор, народний артист РФ Борис Клюєв помер на 77-му році життя. Причиною став рак легенів, з яким зірка серіалу "Вороніни" боровся останні два роки.

Про це повідомляє видання "Комсомольская правда". За словами інсайдерів, через онкологію Клюєву було дуже важко, але він намагався триматися з усіх сил, до останнього дня вірив, що серйозна недуга відступить і він зможе жити спокійно.

"Я вважаю, що прожив цікаве гарне життя, і якщо Господь візьме мене, я сприйму спокійно. Хоча зараз все це лікується, і сподіваюся, що організм мене не підведе", – говорив артист.

Борис Клюєв: від чого помер. iz.ru

Попри серйозну недугу, Борис Клюєв постійно працював в кіно й театрі. Ніхто не знав, як він відчував себе насправді, адже актор ніколи не скаржився.

"Так, я хворий. Знаєте, я завжди був фізично сильним: до 65 років підіймав штангу, грав у футбол, великий теніс... І одного разу, коли раптом відчув, як щось закололо в легенях, я не звернув уваги й продовжив репетирувати виставу. Я ходив на роботу в театр з двостороннім запаленням легенів. А коли зовсім стало недобре – температура 39 та інше – зробив рентген. Тоді-то мені й сказали про хворобу", – розповідав актор.

Борис Клюєв. ria.ru

Борис Володимирович не приховував: іноді на нього находила така туга, що хотілося "понити та поскиглити". Однак він не дозволяв собі впадати у відчай й до останнього боровся за своє життя.

"Життя досить сувора штука. Звичайно, хочеться іноді й понити, і поскиглити. Але опускати руки, впадати у відчай не можна, адже всі ми прийшли на цю землю, щоб виконати свою місію. І треба це робити", – зізнавався він.

Борис Клюєв. rtvi.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий музикант, соліст гурту "Фрістайл" та учасник дуету Kristallin Сергій В'язівський помер після тривалої хвороби. З 2015 року він перебував у вегетативному стані після коронарної смерті. Йому було 47 років.

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