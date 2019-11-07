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7 листопада • оновлено в 12:24
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"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

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Відома українська журналістка Яніна Соколова показала пишні груди у вбранні з глибоким декольте.

Так, в Instagram-акаунті "Вечір з Яніною Соколовою" було опубліковано кілька фотографій ведучої в довгій сукні з леопардовим принтом і екстремально-глибоким декольте, яке підкреслило спокусливі форми журналістки.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram

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Звісно ж, увага підписників була миттєво привернута до сексуального вирізу.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram

У коментарях фанати не могли приховати свого захоплення від форм Соколової, і засипали її компліментами:

"Красуня", "Красиве декольте", "Яніна шикарна", "Груди ми зацінили".

"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

Instagram

"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

Instagram

"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

Instagram

"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

Instagram

"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

Instagram

Показово, що Яніна часто тішить своїх шанувальників відвертими фото:

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу засвітила пишні груди і нарвалася на критику мережі. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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9
Коментарі
8
10
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
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Комментарии на сайте не модерированы
Ронович Рон
Ронович Рон
Пойду блевану...
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3
0
Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
а лобок?
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3
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Wick John
Wick John
Комаров Ешлі, лобок был занят
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2
0
Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Эта и Скабееву переплюнула. Та хоть дойками не торгует.
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2
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