"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

Відома українська журналістка Яніна Соколова показала пишні груди у вбранні з глибоким декольте.

Так, в Instagram-акаунті "Вечір з Яніною Соколовою" було опубліковано кілька фотографій ведучої в довгій сукні з леопардовим принтом і екстремально-глибоким декольте, яке підкреслило спокусливі форми журналістки.

Яніна Соколова Instagram

Звісно ж, увага підписників була миттєво привернута до сексуального вирізу.

Яніна Соколова Instagram

Яніна Соколова Instagram

У коментарях фанати не могли приховати свого захоплення від форм Соколової, і засипали її компліментами:

"Красуня", "Красиве декольте", "Яніна шикарна", "Груди ми зацінили".

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Показово, що Яніна часто тішить своїх шанувальників відвертими фото:

Яніна Соколова Instagram

Яніна Соколова Instagram

Яніна Соколова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу засвітила пишні груди і нарвалася на критику мережі. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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