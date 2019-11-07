"Як перестати дивитися на груди?" Соколова приголомшила пишними формами у відвертій сукні

Відома українська журналістка Яніна Соколова показала пишні груди у вбранні з глибоким декольте.
Так, в Instagram-акаунті "Вечір з Яніною Соколовою" було опубліковано кілька фотографій ведучої в довгій сукні з леопардовим принтом і екстремально-глибоким декольте, яке підкреслило спокусливі форми журналістки.
Яніна Соколова
Звісно ж, увага підписників була миттєво привернута до сексуального вирізу.
Яніна Соколова
Яніна Соколова
У коментарях фанати не могли приховати свого захоплення від форм Соколової, і засипали її компліментами:
"Красуня", "Красиве декольте", "Яніна шикарна", "Груди ми зацінили".
Показово, що Яніна часто тішить своїх шанувальників відвертими фото:
Яніна Соколова
Яніна Соколова
Яніна Соколова
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу засвітила пишні груди і нарвалася на критику мережі. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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