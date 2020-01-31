Як Ольга Серябкіна виглядає на фото без макіяжу

Популярна російська артистка Ольга Серябкіна (Моллі) вражає різницею в зовнішності з макіяжем і без нього.
У мережі публікують показові колажі на цю тему.
Відзначається, що Серябкіній зараз вже 34 роки, вона близько 15 років професійно займається музикою і найбільше відома як колишня учасниця групи Serebro.
При зрості в 158 сантиметрів співачка має близько 50 кілограмів ваги і майже ідеальні параметри фігури 88/60/87.
Але все одно помітна сильна різниця між Серябкіною в повсякденному житті і в образі.
Зокрема, показові фото публікували канали "Світські хроніки" і "ёbobo":
Нагадаємо, раніше Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю.
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