Як Ольга Серябкіна виглядає на фото без макіяжу

Популярна російська артистка Ольга Серябкіна (Моллі) вражає різницею в зовнішності з макіяжем і без нього.

У мережі публікують показові колажі на цю тему.

Відзначається, що Серябкіній зараз вже 34 роки, вона близько 15 років професійно займається музикою і найбільше відома як колишня учасниця групи Serebro.

При зрості в 158 сантиметрів співачка має близько 50 кілограмів ваги і майже ідеальні параметри фігури 88/60/87.

Але все одно помітна сильна різниця між Серябкіною в повсякденному житті і в образі.

Зокрема, показові фото публікували канали "Світські хроніки" і "ёbobo":

Нагадаємо, раніше Настя Івлєєва вразила шанувальників новою зовнішністю.

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