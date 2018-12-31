МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Як нуль без палички!'' Лорак розгромили за фото з донькою

7.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, знову з'явилася на публіці разом з дочкою Софією. Вони відвідали льодове шоу відомої російської фігуристки Тетяни Навки.

"Сьогодні знову дивимося "Аленький цветочек" і отримуємо незабутнє задоволення! Це справжнє диво! Дякую @tatiana_navka!" – написала Лорак в Instagram і виклала фото з дочкою.

Користувачі мережі критично оцінили знімок:

"Ну і страшні ж вони – Лорак з дочкою!"

"Нехай з матері бере приклад! Лорак без ботокса і пластики, як нуль без палички!"

"Квитки не продаються, по другому колу свої ходять?"

"Боюся запитати, що у дитини з бровами. Брежнєв, реінкарнація?"

"Опухла як після п'янки".

Як писав OBOZREVATEL, Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Вони прожили разом 9 років, також у них є спільна 7-річна донька Софія. Про те, з ким залишиться дівчинка, невідомо.

Вперше інформація, що співачка все ж вирішила розлучитися з чоловіком-зрадником, з'явилася в жовтні 2018 року. Пізніше стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу може затягнутися на кілька років, бо існує низка тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.

Особа
Ані Лорак
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесшоу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
27
14
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Сразу видно что папа дочки - хач
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги