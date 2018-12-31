''Як нуль без палички!'' Лорак розгромили за фото з донькою

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, знову з'явилася на публіці разом з дочкою Софією. Вони відвідали льодове шоу відомої російської фігуристки Тетяни Навки.

"Сьогодні знову дивимося "Аленький цветочек" і отримуємо незабутнє задоволення! Це справжнє диво! Дякую @tatiana_navka!" – написала Лорак в Instagram і виклала фото з дочкою.

Користувачі мережі критично оцінили знімок:

"Ну і страшні ж вони – Лорак з дочкою!"

"Нехай з матері бере приклад! Лорак без ботокса і пластики, як нуль без палички!"

"Квитки не продаються, по другому колу свої ходять?"

"Боюся запитати, що у дитини з бровами. Брежнєв, реінкарнація?"

"Опухла як після п'янки".

Як писав OBOZREVATEL, Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Вони прожили разом 9 років, також у них є спільна 7-річна донька Софія. Про те, з ким залишиться дівчинка, невідомо.

Вперше інформація, що співачка все ж вирішила розлучитися з чоловіком-зрадником, з'явилася в жовтні 2018 року. Пізніше стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу може затягнутися на кілька років, бо існує низка тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.