"Як не справжня": Гросу показала пишні груди і нарвалася на критику в мережі

Українська співачка Аліна Гросу, котра недавно вийшла заміж, розбурхала мережу новим фото. Так, артистка позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте, яке демонструвало її пишний бюст.

Шанувальники Гросу не оцінили знімок, який вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Де вона красива? Ви серйозно? Груди на виворіт, нічого справжнього немає. Правильно кажуть люди, від неї залишилося тільки ім'я", "Всі фото, як під копірку, немає в них тепла, щирості", "Як не справжня. Нічого, крім імені, не залишилося", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, вперше за довгий час Гросу поділилася пікантними знімками, уточнивши, що не робила цього, щоб не викликати ревнощі у чоловіка.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Весілля пара зіграла 1 червня. Пізніше її чоловік розповів, як сталася перша зустріч.

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