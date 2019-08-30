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"Як не справжня": Гросу показала пишні груди і нарвалася на критику в мережі

8.8т Читати матеріал російською

Українська співачка Аліна Гросу, котра недавно вийшла заміж, розбурхала мережу новим фото. Так, артистка позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте, яке демонструвало її пишний бюст.

Шанувальники Гросу не оцінили знімок, який вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Як не справжня": Гросу показала пишні груди і нарвалася на критику в мережі
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"Де вона красива? Ви серйозно? Груди на виворіт, нічого справжнього немає. Правильно кажуть люди, від неї залишилося тільки ім'я", "Всі фото, як під копірку, немає в них тепла, щирості", "Як не справжня. Нічого, крім імені, не залишилося", - пишуть в мережі.

"Як не справжня": Гросу показала пишні груди і нарвалася на критику в мережі
"Як не справжня": Гросу показала пишні груди і нарвалася на критику в мережі
"Як не справжня": Гросу показала пишні груди і нарвалася на критику в мережі

Як раніше писав OBOZREVATEL, вперше за довгий час Гросу поділилася пікантними знімками, уточнивши, що не робила цього, щоб не викликати ревнощі у чоловіка.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Весілля пара зіграла 1 червня. Пізніше її чоловік розповів, як сталася перша зустріч.

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Аліна Гросу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот если бы не ваши публикации, про эту дуру все давно бы забыли! Кому эта шалава интересна? Да никому!
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Voloshin Oleg
Voloshin Oleg
не девушка ,а пакимон
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