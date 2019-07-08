"Як не соромно!" Надто відверте вбрання Каменських спантеличило навіть фанатів

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потап), викликала критику в мережі через відверте сценічне вбрання.

Фото і відео з концерту поп-діви в Одесі опублікували на фан-сторінці артистки в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських instagram / kamenskux

"Прийшов час трешу – і так, це я про новий концертний костюм. Мені, м'яко кажучи, не подобається, це м'яко кажучи. Відчуття, що на Настю топ малий, і на груди не налазить. Про мішуру я промовчу. Жесть, коротше. Я Настю люблю, вона в будь-якому образі гарна, але це", – запитав фанат Каменських.

Зокрема, Каменських виступала в ботфортах, облягаючих шортах із прозорими вставками і топі, який практично повністю оголював нижню частину грудей.

Каменських на концерті в Одесі .instagram/pin_is_family

"Фу, аморально", "Жахливо", "Жесть. Настя гарна й мила дівчина, але костюм відвертий перебір. Він робить із Насті вульгарну простачку", "О, боже, а чого прикрила то, якщо все видно і всі знають, що і як там? Вийшла б уже гола, тому що "це" нічого не ховає", "Це ви її наряд ззаду ще не бачили", "Як тобі не соромно", – відреагували користувачі.

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