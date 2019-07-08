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"Як не соромно!" Надто відверте вбрання Каменських спантеличило навіть фанатів

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Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потап), викликала критику в мережі через відверте сценічне вбрання.

Фото і відео з концерту поп-діви в Одесі опублікували на фан-сторінці артистки в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram / kamenskux

"Прийшов час трешу – і так, це я про новий концертний костюм. Мені, м'яко кажучи, не подобається, це м'яко кажучи. Відчуття, що на Настю топ малий, і на груди не налазить. Про мішуру я промовчу. Жесть, коротше. Я Настю люблю, вона в будь-якому образі гарна, але це", – запитав фанат Каменських.

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Зокрема, Каменських виступала в ботфортах, облягаючих шортах із прозорими вставками і топі, який практично повністю оголював нижню частину грудей.

Каменських на концерті в Одесі

Каменських на концерті в Одесі

.instagram/pin_is_family

"Фу, аморально", "Жахливо", "Жесть. Настя гарна й мила дівчина, але костюм відвертий перебір. Він робить із Насті вульгарну простачку", "О, боже, а чого прикрила то, якщо все видно і всі знають, що і як там? Вийшла б уже гола, тому що "це" нічого не ховає", "Це ви її наряд ззаду ще не бачили", "Як тобі не соромно", – відреагували користувачі.

"Як не соромно!" Надто відверте вбрання Каменських спантеличило навіть фанатів
"Як не соромно!" Надто відверте вбрання Каменських спантеличило навіть фанатів
"Як не соромно!" Надто відверте вбрання Каменських спантеличило навіть фанатів
"Як не соромно!" Надто відверте вбрання Каменських спантеличило навіть фанатів
"Як не соромно!" Надто відверте вбрання Каменських спантеличило навіть фанатів

Як сообшает OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
шоу-бизнесКрасаМодаконцерт
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