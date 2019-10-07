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7 жовтня • оновлено в 18:06
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Як найкращі подруги: Тіна Кароль запалила з ексдружиною Потапа на концерті "Время и Стекло"

11т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль і колишня дружина шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова станцювали в обнімку на концерті групи "Время и Стекло".

Відповідне відео було опубліковано на фан-сторінці Кароль в Instagram. Зазначимо, що артистка і продюсер запалювали так, немов вони найкращі подруги (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль, Павло Орлов та Ірина Горова

Тіна Кароль, Павло Орлов та Ірина Горова

Фото з Instagram

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Також додамо, що Тіна прийшла на концерт в картатому пальті, яке накинула поверх основного вбрання. А Горова була одягнена в фірмовий Мерч ВиС, присвячений шоу VISLOVO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачку Тіну Кароль ніжно поцілувала її колега Настя Каменських на своєму весіллі з шоуменом і музикантом Потапом (Олексієм Потапенко).

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
вечно страшно-пьяная в неадеквате бывшая жена потапа...чмо неухоженное с грязными,не чесанными волосами...
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