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11 листопада • оновлено в 09:19
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"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"

2.3т Читати матеріал російською

У дванадцятому ефірі популярного проекту Танці з зірками шоу покинули Олена Кравець та її партнер Максим Леонов.

Однак з таким результатом голосування були не згодні багато глядачів, які влаштували в Instagram бурхливі обговорення на тему: "Хто ж повинен був піти".

"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"

Інстаграм

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Під час дванадцятого ефіру зірки і їх партнери виконали одразу два танці. Перший з них пройшов під супровід живого виконання хітів українськими артистами.

Другий виступ був присвячений бальній хореографії.

Слід зауважити, що Кравець і Леонов не були "на дні" турнірної таблиці. За свій перший танець пара отримала 36 балів, а за другий - 31.

Дізнавшись про те, що проект покидає Кравець і Ленов, багато шанувальників заявили, що "більше немає сенсу дивитися шоу".

"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"

На думку глядачів, шоу повинна була покинути інша пара - Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Зокрема, багато хто розкритикував реакцію Остапчука на оприлюднення результатів:

"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"

Втім, були і ті глядачі, хто згоден з тим, що Кравець і Леонов покинули "Танці з зірками":

"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"
Олена Кравець та Максим Леонов

Олена Кравець та Максим Леонов

Інстаграм

Олена Кравець та Максим Леонов

Олена Кравець та Максим Леонов

Інстаграм

Як раніше писав OBOZREVATEL, стали відомі подробиці дванадцятого випуску шо у, після закінчення якого стали відомі імена півфіналістів.

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Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
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