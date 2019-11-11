"Як можна залишити Остапчука?" В мережі розгорівся скандал через результати "Танців з зірками"

У дванадцятому ефірі популярного проекту Танці з зірками шоу покинули Олена Кравець та її партнер Максим Леонов.

Однак з таким результатом голосування були не згодні багато глядачів, які влаштували в Instagram бурхливі обговорення на тему: "Хто ж повинен був піти".

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Під час дванадцятого ефіру зірки і їх партнери виконали одразу два танці. Перший з них пройшов під супровід живого виконання хітів українськими артистами.

Другий виступ був присвячений бальній хореографії.

Слід зауважити, що Кравець і Леонов не були "на дні" турнірної таблиці. За свій перший танець пара отримала 36 балів, а за другий - 31.

Дізнавшись про те, що проект покидає Кравець і Ленов, багато шанувальників заявили, що "більше немає сенсу дивитися шоу".

На думку глядачів, шоу повинна була покинути інша пара - Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Зокрема, багато хто розкритикував реакцію Остапчука на оприлюднення результатів:

Втім, були і ті глядачі, хто згоден з тим, що Кравець і Леонов покинули "Танці з зірками":

Олена Кравець та Максим Леонов Інстаграм

Олена Кравець та Максим Леонов Інстаграм

Як раніше писав OBOZREVATEL, стали відомі подробиці дванадцятого випуску шо у, після закінчення якого стали відомі імена півфіналістів.

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