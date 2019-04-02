МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Як можна бути такою сексі в 50?'' Напівгола Лопез показала на камеру спортивне тіло

896Читати матеріал російською

Американська поп-виконавиця і акторка Дженніфер Лопес викликала захват своїх шанувальників в Instagram гарячим фото в купальнику.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала знімок зі знімального майданчика фільму Hustlers, на якому демонструє спортивне тіло. Як згадали фани Лопес в дискусіях, всього через кілька місяців їй виповниться 50.

I'm a hustler baby ... I just want you to know ... #Ramona on fire 🔥 On set and in character for #hustlersmovie #stxentertainment

Публікація від Jennifer Lopez (@jlo)

"Я аферистка, малюче... Просто щоб ти знав... Рамона вся горить", - прокоментувала вона свій знімок. Наскільки відомо, в картині Лопес грає стриптизерку, яка вирішує поквитатися з колишніми клієнтами.

Новини
Четвертий шлюб Дженніфер Лопес може закінчиться не розпочавшись

На фото співачка зображена в рожевому міні-бікіні, яке відкрило фоловерам її спортивну фігуру. За добу знімок зібрав понад 2 млн лайків.

"Вона просто космос", "Як можна бути такою сексі в 50?", "Оце жіноче тіло", "Ви тільки гляньте на цей прес", - захопили в коментарях.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Дженніфер Лопес офіційно заручилася зі своїм обранцем-бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара має намір зіграти весілля і для поп-зірки це буде четвертий шлюб. У своєму Instagram Лопес опублікувала знімок обручки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Дженіфер Лопес
Теги
соцмережіInstagram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки