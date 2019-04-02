''Як можна бути такою сексі в 50?'' Напівгола Лопез показала на камеру спортивне тіло

Американська поп-виконавиця і акторка Дженніфер Лопес викликала захват своїх шанувальників в Instagram гарячим фото в купальнику.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала знімок зі знімального майданчика фільму Hustlers, на якому демонструє спортивне тіло. Як згадали фани Лопес в дискусіях, всього через кілька місяців їй виповниться 50.

"Я аферистка, малюче... Просто щоб ти знав... Рамона вся горить", - прокоментувала вона свій знімок. Наскільки відомо, в картині Лопес грає стриптизерку, яка вирішує поквитатися з колишніми клієнтами.

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На фото співачка зображена в рожевому міні-бікіні, яке відкрило фоловерам її спортивну фігуру. За добу знімок зібрав понад 2 млн лайків.

"Вона просто космос", "Як можна бути такою сексі в 50?", "Оце жіноче тіло", "Ви тільки гляньте на цей прес", - захопили в коментарях.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Дженніфер Лопес офіційно заручилася зі своїм обранцем-бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара має намір зіграти весілля і для поп-зірки це буде четвертий шлюб. У своєму Instagram Лопес опублікувала знімок обручки.

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