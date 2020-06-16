Як Любов Успенська виглядала до пластики: у мережу потрапило архівне фото зірки

Радянська і російська співачка Любов Успенська опублікувала давній знімок, на якому шанувальники побачили різницю між її зовнішністю до і після пластичних операцій.

На фото в Instagram Успенська разом з братом. У такий спосіб вона привітала його з днем народження (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Доля нагородила мене прекрасними братами, які оточили мене підтримкою, любов'ю і подарували можливість відчувати себе під захистом справжнього чоловічого плеча. І сьогодні день народження у одного з них!" – написала вона, побажавши братові Яші "довгих, щасливих років життя, процвітання, здоров'я, удачі у всіх справах і просто багато посмішок".

Любов Успенська з братом Яшою Instagram Успенської

Однак користувачі мережі зазначили, що Успенська змінилася з віком. Деякі навіть не впізнали її.

"Люба, на другій фотографії Ви?", "Я думала ви блондинка від природи", "Ви тут така красива. Наче до пластики ✨ але зараз все одно теж прекрасні", – написали вони у коментарях.

Скріншот з Instagram-сторінки Успенської

Скріншот з Instagram-сторінки Успенської

Скріншот з Instagram-сторінки Успенської

Зазначимо, що зараз зірка виглядає так:

Instagram Успенської Instagram Успенської

Раніше OBOZREVATEL писав, що Успенську розкритикували через захоплення пластикою.