"Кошенята, яких мочають у л*йно": відомий співак дав сумний прогноз для України

Україна рухається в бік домайданівських часів, чому свідчать результати виборів у країні, на фоні яких може знову початися утиск державної мови.

Таку думку висловив український співак, рокмузикант і композитор, вокаліст гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай в інтерв'ю "Українській правді", уточнивши, що можлива також відміна радіоквот.

"Без сумніву, відкат (до домайданівських часів) буде, він вже йде. Те, що відбулося зараз в Україні – російська спецоперація, яка пройшла дуже вдало. Далі на нас знову чекають утиски української мови, можлива відміна радіоквот, повернення російських артистів", – зазначив він.

Чубай був консультантом і посередником між двома групами депутатів до того, як ухвалили закон про квоти. Одна група виступала за радикальніший варіант, інша хотіла пом'якшити. Вокалісту ж гурту "Плач Єремії" не сподобався ні сам закон, ні його результат.

"Своє л*йно завжди ближче, ніж чуже. І серед цих пісень точно є щось цікаве. Закон про квоти – це гумус, на якому має вирости якісна українська музика. Але для цього повинен пройти не один рік", – підкреслив він.

Тарас Чубай "Українська правда"

За словами музиканта, цього разу все відбуватиметься на іншому фоні, адже українці після Революції Гідності змінилися.

"Ми зараз – як кошенята, яких мочають лицем у купку, щоб відчули, що так робити більше не можна. Художникам як завжди потрібно творити. Думаю, такий фон буде навіть більш сприятливим", – підкреслив Чубай.

Музикант також додав, що не вважає наших гастролерів у Росії українцями. "Намагаюся їх просто не помічати. Ці поїздки та результати нинішніх виборів в Україні – одного поля ягоди. Але історичний процес все одно рухається в проукраїнському напрямку", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня відбулася російська премія МузТВ, куди за нагородами кинулися українські зірки. Після цього в Азербайджані пройшов щорічний музичний фестиваль, організований РФ, де також були помічені українці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!