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1 лютого • оновлено в 23:04
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"Як контужена": Лободу піддали критиці через нове фото

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У мережі розкритикували нову публікацію Світлани Лободи на її сторінці в соціальній мережі.

У своєму Instagram-акаунті співачка виклала нову фотографію зі свого відпочинку в купальнику, супроводивши фотознімок коментарем.

"Вираз обличчя жінки набагато важливіший за її одяг", - написала Лобода.

Користувачі розкритикували співачку, натякнувши, що на її фото в сонцезахисних окулярах складно розгледіти вираз обличчя.

"А який тут вираз обличчя ???? Як на мене, цитата недоречна; Як контужениа. Вибачте ....; Зараз усі подивилися саме на вираз обличчя; Шию заклинило ?; А ось відсутність одягу набагато важливіше виразу обличчя цієї жінки ", - вважають передплатники.

"Як контужена": Лободу піддали критиці через нове фото
"Як контужена": Лободу піддали критиці через нове фото
"Як контужена": Лободу піддали критиці через нове фото
"Як контужена": Лободу піддали критиці через нове фото
"Як контужена": Лободу піддали критиці через нове фото

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