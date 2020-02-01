"Як контужена": Лободу піддали критиці через нове фото

У мережі розкритикували нову публікацію Світлани Лободи на її сторінці в соціальній мережі.

У своєму Instagram-акаунті співачка виклала нову фотографію зі свого відпочинку в купальнику, супроводивши фотознімок коментарем.

"Вираз обличчя жінки набагато важливіший за її одяг", - написала Лобода.

Користувачі розкритикували співачку, натякнувши, що на її фото в сонцезахисних окулярах складно розгледіти вираз обличчя.

"А який тут вираз обличчя ???? Як на мене, цитата недоречна; Як контужениа. Вибачте ....; Зараз усі подивилися саме на вираз обличчя; Шию заклинило ?; А ось відсутність одягу набагато важливіше виразу обличчя цієї жінки ", - вважають передплатники.

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