"Як коханці": Поліна Гагаріна викликала питання ніжним фото із зіркою

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна здивувала шанувальників зворушливою фотографією з відомим артистом Сергієм Лазарєвим.

Після спільного виступу на BIG LOVE SHOW 2020 вони обіймалися й позували фотографам.

Шанувальники угледіли, що артисти надто близькі на знімках і схоже, що фліртують. Крім того, Поліна сказала, що їй добре разом з Лазарєвим, і супроводила запис червоним сердечком.

"Разом добре! Завжди! Сергій Лазарєв", - написала Гагаріна і Інстаграм.

Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

"Прям як коханці", - написала співачці одна з прихильниць.

Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

Як писав ОBOZREVATEL, співачка Поліна Гагаріна викликала бурхливі обговорення, опублікувавши новий знімок в купальнику.

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