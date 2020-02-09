"Як коханці": Поліна Гагаріна викликала питання ніжним фото із зіркою

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна здивувала шанувальників зворушливою фотографією з відомим артистом Сергієм Лазарєвим.
Після спільного виступу на BIG LOVE SHOW 2020 вони обіймалися й позували фотографам.
Шанувальники угледіли, що артисти надто близькі на знімках і схоже, що фліртують. Крім того, Поліна сказала, що їй добре разом з Лазарєвим, і супроводила запис червоним сердечком.
"Разом добре! Завжди! Сергій Лазарєв", - написала Гагаріна і Інстаграм.
Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв
Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв
"Прям як коханці", - написала співачці одна з прихильниць.
Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв
Як писав ОBOZREVATEL, співачка Поліна Гагаріна викликала бурхливі обговорення, опублікувавши новий знімок в купальнику.
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