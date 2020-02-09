Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Як коханці": Поліна Гагаріна викликала питання ніжним фото із зіркою

1.7т
Читати матеріал російською

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна здивувала шанувальників зворушливою фотографією з відомим артистом Сергієм Лазарєвим.

Після спільного виступу на BIG LOVE SHOW 2020 вони обіймалися й позували фотографам.

Шанувальники угледіли, що артисти надто близькі на знімках і схоже, що фліртують. Крім того, Поліна сказала, що їй добре разом з Лазарєвим, і супроводила запис червоним сердечком.

"Разом добре! Завжди! Сергій Лазарєв", - написала Гагаріна і Інстаграм.

"Як коханці": Поліна Гагаріна викликала питання ніжним фото із зіркою
Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

"Прям як коханці", - написала співачці одна з прихильниць.

"Як коханці": Поліна Гагаріна викликала питання ніжним фото із зіркою
Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

Поліна Гагаріна та Сергій Лазарєв

Як писав ОBOZREVATEL, співачка Поліна Гагаріна викликала бурхливі обговорення, опублікувавши новий знімок в купальнику.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги