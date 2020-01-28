Як Ілля Глинников намагався накласти на себе руки

Зірка серіалу "Інтерни" актор Ілля Глинников розповів, чому одного разу вирішив покінчити життя самогубством.

Кілька років тому напередодні фіналу 5-го випуску проекту "Холостяк" Глинников повідав історію про те, що він свого часу вирішив зробити дівчині пропозицію руки і серця, але вона відповіла відмовою. Після цього актор намагався вчинити суїцид, але його врятували лікарі.

Пізніше з'ясувалося, що з 2013 до 2016 року Глинников зустрічався з актрисою Аглаєю Тарасовою. У пари були складні відносини – вони планували весілля, а в підсумку розлучилися.

Судячи з усього, участь Глинникова в шоу було спробою забути невдалі відносини з Тарасовою.

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