Як Ілля Глинников намагався накласти на себе руки

Зірка серіалу "Інтерни" актор Ілля Глинников розповів, чому одного разу вирішив покінчити життя самогубством.
Кілька років тому напередодні фіналу 5-го випуску проекту "Холостяк" Глинников повідав історію про те, що він свого часу вирішив зробити дівчині пропозицію руки і серця, але вона відповіла відмовою. Після цього актор намагався вчинити суїцид, але його врятували лікарі.
Сьогодні відзначає 100-річний ювілей станція швидкої і невідкладної медичної допомоги імені А.С. Пучкова. Це найбільша в Європі медична організація, співробітники якої цілодобово чергують по всій Москві і рятують життя. 21 вересня в парку "Сокольники" пройде фестиваль "100 років рятуємо життя". На честь ювілею в парку будуть працювати різні активності, одна з яких – лекторій "Рятуй", де ми з вами можемо побачитися з 15:00 до 16:00. Буде цікаво! До зустрічі в парку "Сокольники"! # первиекторядом # інтерни # ДокторУбійцаГлебРоманенко
Пізніше з'ясувалося, що з 2013 до 2016 року Глинников зустрічався з актрисою Аглаєю Тарасовою. У пари були складні відносини – вони планували весілля, а в підсумку розлучилися.
Судячи з усього, участь Глинникова в шоу було спробою забути невдалі відносини з Тарасовою.
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