Як хвороба вплинула на зовнішність Заворотнюк: її порівняли з "Фріске на каталці"

В оточенні 49-річної актриси Анастасії Заворотнюк, яка більше року бореться з раком мозку, розповіли, що хіміотерапія кардинально змінила зовнішність зірки.

Нещодавно стало відомо, що в знаменитості настала ремісія, тому її перевезли з клініки додому. Ексреквізитор МХТ ім. Чехова Світлана Веселова зізналася виданню "КП", що їй важко говорити, проте інтелект не постраждав.

"Вона не в тому стані, щоб себе показувати. На жаль, хвороба внесла непоправні зміни в її зовнішність. Боротьба за життя триває. Ви бачили фото хворої Жанни Фріске на каталці? Ось щось подібне зараз відбувається, на жаль", – розповіла Веселова.

Заворотнюк порівняли з покійною Жанною Фріске, в якої також виявили рак мозку ivona.bigmir.net

Підтвердили слова жінки також медики лікарні, куди Анастасію привозять на процедури. Інсайдер зізнався, що не так давно бачив, як зірку везли в кріслі. Вона була повністю свідома, але перебувала, "як в тумані".

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