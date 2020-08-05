Як хвороба вплинула на зовнішність Заворотнюк: її порівняли з "Фріске на каталці"
В оточенні 49-річної актриси Анастасії Заворотнюк, яка більше року бореться з раком мозку, розповіли, що хіміотерапія кардинально змінила зовнішність зірки.
Нещодавно стало відомо, що в знаменитості настала ремісія, тому її перевезли з клініки додому. Ексреквізитор МХТ ім. Чехова Світлана Веселова зізналася виданню "КП", що їй важко говорити, проте інтелект не постраждав.
"Вона не в тому стані, щоб себе показувати. На жаль, хвороба внесла непоправні зміни в її зовнішність. Боротьба за життя триває. Ви бачили фото хворої Жанни Фріске на каталці? Ось щось подібне зараз відбувається, на жаль", – розповіла Веселова.
Підтвердили слова жінки також медики лікарні, куди Анастасію привозять на процедури. Інсайдер зізнався, що не так давно бачив, як зірку везли в кріслі. Вона була повністю свідома, але перебувала, "як в тумані".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що в Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики під'єднали її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію вдома.