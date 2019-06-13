"Як гопник": Лобода показала груди і викликала подив пікантним фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії і отримує місцеві нагороди, спантеличила шанувальників новим відвертим знімком.

Зірка позувала навпочіпки в леопардовому костюмі і оголила груди в бюстгальтері, а фото оприлюднила в Instgaram.

"Захід сонця", – коротко підписала під брутальним, і в той же час пікантним фото, викликавши ажіотаж в коментарях.

Зокрема, користувачі порівняли її через позу, в якій вона на знімку, з міським прошарком низького соціального статусу. Деякі навіть запропонували їй насіння.

Світлана Лобода Instagram @ lobodaofficial

"Світу, ти як гопник", "Леді-гопник", "Приблатнена Лобода", "Оп-оп, чьо каво", "Навіщо взагалі робити таку хрень, у когось часу вагон", "Може сємок", "А сємки є", – пожартували над Лободою користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року Лобода брала участь в російській музичній премії МузТВ, де отримала нагороду. Навколо неї розгорівся скандал. Зокрема, очевидці розповіли, що співак Сергій Лазарєв обматюкав її на врученні премії. Однак пізніше він прокоментував ситуацію, віджартувався, що це чиясь фантазія.

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