Як Голда Меїр пропонувала зробити будь-яку країну величною: потрібні дві речі

П'ятий прем'єр-міністр Ізраїлю і перша жінка, що зайняла цей пост, Голда Меїр, називала свій спосіб розвитку держави.

Так, щоб зробити будь-яку країну величною, політик радила зробити дві речі: запекло боротися з корупцією і зробити військових, вчителів та лікарів найбільш високооплачуваними і шанованими професіями.

Наводимо цитату Голди Меїр дослівно:

"...Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди будуть повертатися її сини і доньки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки їхати будуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, у якій не буде почуття страху за майбутнє, то зробіть всього лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради батьківщині, а корупціонерів – до зрадників аж до сьомого коліна...

2. Зробіть три професії найбільш високооплачуваними і шанованими. Це військові, вчителі і лікарі...

І найголовніше – працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому. Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане способом вашого життя, значить, ви домоглися свого..."

Голда Меїр (1898-1978) була уродженкою України, народилася в Києві в родині бідного теслі. Її називають однією з найвидатніших жінок в історії Ізраїлю. Саме її підпис стоїть під Декларацією незалежності країни, вона стала першою жінкою, що зайняла пост прем'єр-міністра держави. У різний час вона також була міністром внутрішніх справ Ізраїлю, міністром закордонних справ Ізраїлю, міністром праці й соціального забезпечення Ізраїлю.

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