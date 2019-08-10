"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото

Дружина відомого українського виконавця MONATIK`a (Дмитра Монатика) Ірина Демічева вразила мережу спокусливим знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ірина позувала в басейні у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

MONATIK з дружиною Фото з Instagram

Ірина Демічева сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що підписники прийшли в захват від нового фото дружини MONATIK`a. Вони засипали Ірину компліментами.

Ірина Демічева сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ірина Демічева Фото з Instagram

Ірина Демічева сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK, якій 1 червня дав перший сольний концерт на НСК "Олімпійському" (Київ), зворушив українців своїм проникливим виступом. Він виконав зворушливу авторську композицію "Моим", адресовану його близьким людям і шанувальникам.

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