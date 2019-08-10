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"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото

1.7т Читати матеріал російською

Дружина відомого українського виконавця MONATIK`a (Дмитра Монатика) Ірина Демічева вразила мережу спокусливим знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ірина позувала в басейні у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото

MONATIK з дружиною

Фото з Instagram

"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото

Ірина Демічева сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що підписники прийшли в захват від нового фото дружини MONATIK`a. Вони засипали Ірину компліментами.

"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото
"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото
"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото
"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото
"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото

Ірина Демічева сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото

Спокуслива Ірина Демічева

Фото з Instagram

"Як гаряче": дружина MONATIK`a вразила мережу спокусливим фото

Ірина Демічева сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK, якій 1 червня дав перший сольний концерт на НСК "Олімпійському" (Київ), зворушив українців своїм проникливим виступом. Він виконав зворушливу авторську композицію "Моим", адресовану його близьким людям і шанувальникам.

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Особа
MONATIK
Місце
Україна
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