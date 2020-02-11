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11 лютого • оновлено в 11:06
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Як Енріке Іглесіас та Анна Курникова покохали один одного, їхні діти на милих фото і відео

1.1т
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Відомий співак Енріке Іглесіас та колись знаменита тенісистка з РФ Анна Курникова, які напередодні стали батьками втретє, вже скоро 20 років як разом.

Вони познайомилися ще на початку 2000-их років на зйомках одного з кліпів, при цьому, історія їхніх стосунків досить незвичайна.

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Іглесіас-молодший з молодості стверджував, що не хоче ставати серцеїдом, яким був його батько Хуліо, але все одно змінював дівчат і зізнавався, що не може бути з однією довше тижня.

Серед його коханок були і знамениті дівчата, наприклад, Дженніфер Лав Г'юїтт.

У 2001 році Енріке було 26 років, він проводив зйомки кліпу "Escape", в ході яких мав цілуватися з 20-річною російською спортсменкою, але у Анни запалилася губа і співак навідріз відмовився цілувати "прищаву малолітку".

Кілька шарів гриму виправили становище і поцілунок все ж зняли, але Курнікова образилася на артиста.

Пізніше він розповів в інтерв'ю, що дівчина насправді йому сподобалася, але навряд чи у них вже щось вийде - а через кілька місяців стало відомо, що вони вже живуть разом.

Хоча шанувальники багато років вже чекають весілля пари, ті одружуватися не поспішають, оскільки не вважають шлюб обов'язковою умовою для щастя або кохання, яких їм і так вистачає, - співак відкрито називав Курникову "коханням всього свого життя".

За словами Іглесіаса-молодшого, він не любить галасливі тусовки і гламур на відміну від спокою і тиші, та Анна не тільки повністю його розуміє, а й є тією людиною, на яку можна покластися, з якою в будь-який момент можна піти в гори або їсти фаст -фуд.

Зараз Енріке 44 роки, а Курниковій 38 років. В кінці 2017 року в них з'явилися первістки-близнюки, та маленькі Ніколас і Люсі вже відсвяткували свій другий день народження.

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Оскільки сім'я Іглесіасів усіма силами зберігає своє право на приватне життя, вони не тільки тримають в секреті ім'я і стать третьої дитини, але і до останнього приховували сам факт вагітності, - про майбутнє поповнення громадськості стало відомо вже на останньому триместрі.

Виявилося, що з палкого серцеїда може вийти дуже хороший батько. Енріке показує в Інстаграм просто неймовірно милі сімейні фото і відео з дітьми:

#chillin

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Please, no more kisses 🥺😢😭

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

On the road again ... 📸 @ alansilfen

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

⚡️⚡️⚡️

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Three children in this video 😁

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Typical Saturday 😂

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

#weekendvibes 🐒

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Game day !! ⚽️⚽️⚽️

Публікація від Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Зворушливі фото і відео постить в Instagram і Анна Курникова:

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