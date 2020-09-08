Як Єфремов міг уникнути колонії: адвокат вказав на лазівку
Адвокат потерпілих у справі про смертельну ДТП у центрі Москви Олександр Добровінський назвав спосіб, який допоміг би актору Михайлу Єфремову уникнути колонії.
Він заявив, що захист артиста міг довести мікроінфаркт у Єфремова в момент аварії, пише Комсомольська правда.
"В алкоголіків дуже слабке серце, м'яз тоненький, як ганчірка. Якби я захищав актора, то неодмінно провів ЕКГ (електрокардіографію. – Ред.)", – відзначив Добровінський.
За словами адвоката, у такому випадку Єфремов міг би отримати чотири роки умовного терміну. Але натомість його засудили до 8 років колонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов знепритомнів, у нього діагностували інсульт.