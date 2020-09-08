Як Єфремов міг уникнути колонії: адвокат вказав на лазівку

Адвокат потерпілих у справі про смертельну ДТП у центрі Москви Олександр Добровінський назвав спосіб, який допоміг би актору Михайлу Єфремову уникнути колонії.

Він заявив, що захист артиста міг довести мікроінфаркт у Єфремова в момент аварії, пише Комсомольська правда.

"В алкоголіків дуже слабке серце, м'яз тоненький, як ганчірка. Якби я захищав актора, то неодмінно провів ЕКГ (електрокардіографію. – Ред.)", – відзначив Добровінський.

За словами адвоката, у такому випадку Єфремов міг би отримати чотири роки умовного терміну. Але натомість його засудили до 8 років колонії.

Єфремов з адвокатом Пашаєвим. АГН "Москва"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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