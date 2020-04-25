Як Джессі Баклі стала Людмилою Ігнатенко з "Чорнобиля": історія трагічної героїні серіалу HBO

30-річна ірландська співачка, актриса театру та кіно Джессі Баклі за останній рік знялася в декількох стрічках, які принесли їй міжнародну славу. Однак найбільшу популярність знаменитість отримала завдяки ролі Людмили Ігнатенко в мінісеріалі від HBO "Чорнобиль".

Про те, як Джессі стала всенародною улюбленицею і як будувала свою кар'єру – розповіло видання BURO.

Джессі Баклі Фото: instagram/jessiebuckleyarchive

У 2013 році Джессі Баклі закінчила Королівську академію драматичного мистецтва і стала виступати на лондонських театральних площадках разом з британським актором Джудом Лоу в спектаклі за Шекспіром "Генріх V". А також з актором Рупертом Евереттом в постановці "Амадей", заснованій на маленькій трагедії Пушкіна "Моцарт і Сальєрі".

Джессі Баклі грає в театрі Фото: spletnik.ru

Роком пізніше актриса занурилася в море серіальної роботи: на її рахунку епізодична роль в "Фарго", роль Марії Болконської в серіалі "Війна і мир", Лорни Боу в "Табу" і феміністки Меріан Голкомб в "Жінці у білому". У 2019 з Баклі вийшов американський драматичний фільм "Джуді".

Джессі Баклі в кінокартині "Війна і мир" Фото: spletnik.ru

Також у 2019 році Джессі зіграла в мінісеріалі "Чорнобиль" роль дружини одного з перших пожежних, що гасили АЕС, який в муках помер у лікарняній палаті. Її героїня, попри ризик опромінення радіацією, все ж прийшла попрощатися з коханим, за що їй довелося платити смертю їхньої дитини. До речі, актриса зізналася, що не зустрічалася зі своїм прототипом, але якби це сталося – вона б просто обняла Людмилу. А також передала їй, що намагалася грати настільки чесно, наскільки могла.

Джессі Баклі в серіалі "Чорнобиль" Фото: buro247.ru

Наступною великою акторською перемогою Баклі після "Чорнобиля" стала номінація на BAFTA за роль Рози-Лінн Харлан в музичній драмі "Дика Роза". Також вона знімалася у фільмі "Залізна кора", який ще не вийшов на екрани.

Джессі Баклі в музичній драмі "Дика Роза" Фото: buro247.ru

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