Як дві краплі води: названо топ-3 подібності між дітьми Кіркорова і Стоцької

Користувачі мережі в черговий раз побачили схожість між дітьми російської співачки Анастасії Стоцької та поп-короля Філіпа Кіркорова. Приводом цьому послужила публікація в Instagram-акаунті артистки, де вона показала свою доньку.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати порівняльні фото дітей знаменитостей. А також розповісти, що пов'язує Стоцьку і Кіркорова та чим схожі їхні спадкоємці.

Стоцька і Кіркоров зі своїми дітьми

У 2002 році Філіп Кіркоров став продюсером Анастасії Стоцької, запросивши в мюзикл "Чикаго". Потім вони записали кілька пісень, в тому числі еротичну композицію "И ты скажешь". Відтоді в ЗМІ щоразу спливала інформація про романтичні стосунки знаменитостей. На користь цієї версії говорило те, що Анастасія була дуже схожа на Аллу Пугачову, кохану жінку Філіпа.

Алла Пугачова і Анастасія Стоцька Фото: obaldela.ru

А коли у Стоцької народився син Олександр, то громадськість буквально вибухнула — хлопчик був дуже схожий на поп-короля. Незабаром у самого Кіркорова народився син Мартін від сурогатної матері. І коли він показав його публіці, всі хором заявили, що й малюки Анастасії та Філіпа схожі як близнюки. Зазначимо, що вони мають один і той же овал обличчя, схожий тип волосся, і характерні південні риси. Різниця у хлопчиків лише у віці — Мартін з'явився на світ у червні 2012 року, а Олександр народився на рік раніше.

Анастасія Стоцька з сином Мартіном (зліва) і дітьми Кіркорова Фото: instagram/100tskaya

Дитячі фото сина Стоцької (зліва) і Кіркорова (праворуч)

Син Стоцької Олександр і син Кіркорова Мартін

Син Стоцької Олександр і син Кіркорова Мартін

Всі ті ж схожості є і між донькою поп-короля Аллою-Вікторією і донькою співачки Вірою. Однак в мережі заявили, що донька Стоцької більше нагадує їм Кіркорова в дитинстві.

Донька Стоцької Віра і донька Кіркорова Алла-Вікторія

Донька Стоцької Віра і Кіркоров в дитинстві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіпу Кіркорову приписали таємну дитину від зірки серіалу "Універ. Нова общага" Анни Хількевич.

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