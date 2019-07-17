"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

71-річна українська співачка Софія Ротару вразила мережу помолоділим зовнішнім виглядом.
Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала разом зі своєю сім'єю, командою і деякими знаменитостями перед фестивалем Atlas Weekend-2019.
Софія Ротару та її сім'я
Фото з Instagram
Софія Ротару на Atlas Weekend
Фото з Instagram
Софія Ротару на Atlas Weekend
Фото з Instagram
Зазначимо, що користувачі мережі захопилися Ротару і залишили під публікацією безліч компліментів.
Софія Ротару і Потап
Фото з Instagram
Софія Ротару і DZIDZIO
Фото з Instagram
Софія Ротару і DZIDZIO
Фото з Instagram
Софія Ротару на Atlas Weekend
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, музичний критик і екс-суддя "Х-фактор" Сергій Сосєдов розгромив повернення на сцену і творчість української співачки Софії Ротару. За його словами, пісні артистки вже давно заспівані, нового вона нічого створити не може, а своїм успіхом вона зобов'язана чоловікові Анатолію Євдокименко.
Артистка виступила на фестивалі Atlas Weekend-2019, де шанувальники помітили, що вона насилу розмовляє.
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