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"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

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71-річна українська співачка Софія Ротару вразила мережу помолоділим зовнішнім виглядом.

Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала разом зі своєю сім'єю, командою і деякими знаменитостями перед фестивалем Atlas Weekend-2019.

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Софія Ротару та її сім'я

Фото з Instagram

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Софія Ротару на Atlas Weekend

Фото з Instagram

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Софія Ротару на Atlas Weekend

Фото з Instagram

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Зазначимо, що користувачі мережі захопилися Ротару і залишили під публікацією безліч компліментів.

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Софія Ротару і Потап

Фото з Instagram

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Софія Ротару і DZIDZIO

Фото з Instagram

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Софія Ротару і DZIDZIO

Фото з Instagram

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Софія Ротару на Atlas Weekend

Фото з Instagram

"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом
"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом
"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом
"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом
"Як дівчинка!" Помолоділа Ротару вразила зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, музичний критик і екс-суддя "Х-фактор" Сергій Сосєдов розгромив повернення на сцену і творчість української співачки Софії Ротару. За його словами, пісні артистки вже давно заспівані, нового вона нічого створити не може, а своїм успіхом вона зобов'язана чоловікові Анатолію Євдокименко.

Артистка виступила на фестивалі Atlas Weekend-2019, де шанувальники помітили, що вона насилу розмовляє.

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Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
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