Як чоловік Віри Глаголєвої зраджував їй з гімнасткою і що з цього вийшло

Титулована російська гімнастка Світлана Хоркіна заявила, що батьком її 14-річного сина Святослава є вдоцец Віри Глаголєвої, бізнесмен Кирило Шубський.

У студії "Вечірнього шоу з Аллою Довлатова" спортсменка розповіла, що 8 років була таємною коханкою мільярдера Шубского – вони зустрічалися в різних місцях, проте після народження сина роман був закінчений.

До цієї заяви Хоркіна приховувала, хто є батьком її старшої дитини і практично нічого не говорила про сина в інтерв'ю.

Кирило Шубський – російський бізнесмен, вдівець режисера Віри Глаголєвої.

Віра Глаголєва померла 16 серпня 2017 року. Причина смерті – рак шлунка.

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