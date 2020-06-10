Як проходитиме домашній арешт Єфремова: названо умови

У Федеральній службі виконання покарань розкрили умови домашнього арешту актора Михайла Єфремова, який раніше влаштував смертельну ДТП в центрі Москви.

За рішенням суду артисту забороняється залишати квартиру, відправляти кореспонденцію, спілкуватися зі ЗМІ, а також користуватися будь-якими засобами зв'язку та інтернетом. Про це розповів керівник пресслужби управління ФСВП в Москві Сергій Циганков, пише "Москва".

Йому дозволено тільки викликати лікарів або представників правоохоронних органів. До того ж Єфремов повинен повідомляти слідчі органи про кожен дзвінок.

Михайло Єфремов у залі суду Сплетник

Також суд обмежив коло спілкування актора близькими родичами, адвокатами, слідчими і працівниками органів ФСВП. У разі порушення умов запобіжний захід можуть змінити на арешт.

Також повідомлялося, що на актора надінуть браслет для відстежування його пересування. За допомогою цього пристрою співробітники ФСВП будуть постійно поінформовані про статус місцеперебування арештованого.

Єфремов відбуватиме домашній арешт у квартирі, розташованій у прибутковому будинку Германа Бройда в центрі Москви за адресою провулок Плотнікова, 4/5, також відомий як "Будинок із письменниками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого зіткнувся з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не збирається виправдовувати батька і вкрай розчарована в ньому.

Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.