Як брат Біллі Айліш її клонував і публікує пікантні фото

Брат популярної співачки Біллі Айліш Фіннеас О'Коннелл зустрічається з дівчиною, дуже схожою на його сестру, і публікує в мережі відверті фото з нею.

Його обраницею є блогер Клаудія Сулевскі, яка має мільйони шанувальників.

Фіннеас показував уже кілька знімків з дівчиною і сестрою, при цьому, він сам усвідомлює їх схожість одна з одною і навіть жартує, нібито клонував Біллі і почав зустрічатися з нею.

На одному зі знімків вони з почуттям цілуються:

Сулевскі веде блог на YouTube, де її відео збирають сотні тисяч переглядів за лічені дні. Це останнє з них:

І вона дійсно зовні схожа на Біллі Айліш:

При цьому Клаудія не соромиться оголюватися на камеру, на відміну від Біллі, яка більше полюбляє закриті і мішкуваті наряди.

Зокрема, ось її фото в купальнику, де видно струнку фігуру:

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