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27 січня • оновлено в 18:18
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Як брат Біллі Айліш її клонував і публікує пікантні фото

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Брат популярної співачки Біллі Айліш Фіннеас О'Коннелл зустрічається з дівчиною, дуже схожою на його сестру, і публікує в мережі відверті фото з нею.

Його обраницею є блогер Клаудія Сулевскі, яка має мільйони шанувальників.

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Фіннеас показував уже кілька знімків з дівчиною і сестрою, при цьому, він сам усвідомлює їх схожість одна з одною і навіть жартує, нібито клонував Біллі і почав зустрічатися з нею.

These are a few of my favorite things

Публікація від FINNEAS (@finneas)

На одному зі знімків вони з почуттям цілуються:

So needy I had to clone her

Публікація від FINNEAS (@finneas)

Сулевскі веде блог на YouTube, де її відео збирають сотні тисяч переглядів за лічені дні. Це останнє з них:

І вона дійсно зовні схожа на Біллі Айліш:

🦦

Публікація від Claudia Sulewski (@claudiasulewski)

При цьому Клаудія не соромиться оголюватися на камеру, на відміну від Біллі, яка більше полюбляє закриті і мішкуваті наряди.

Зокрема, ось її фото в купальнику, де видно струнку фігуру:

views

Публікація від Claudia Sulewski (@claudiasulewski)

Нагадаємо, раніше шанувальники знайшли "таємний знак" на сідницях Глюкози.

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