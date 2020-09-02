Як Борис Клюєв підтримував Путіна й анексію Криму: найгучніші цитати актора

Російський актор, зірка популярного ситкому "Вороніни" Борис Клюєв, який помер 1 вересня після тривалої боротьби з раком легенів, підтримував анексію Криму й агресію РФ стосовно України.

Зокрема, артиста було внесено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, після підписання звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента Путіна. OBOZREVATEL публікує найгучніші цитати Клюєва про Україну й окупацію півострова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Борис Клюєв заявляв, що Крим не належав Україні RTVi

За словами Бориса Клюєва, люди, які проживають у Криму, так і не стали українцями, бо їх "подарували" Україні. Нібито більшість кримчан понад 20 років чекали "повернення додому".

"З приводу Криму... Взагалі цих розмов не розумію. По-перше, є історія. Ну що, нам втретє Крим завойовувати? Ізмаїл знову брати? У Криму живуть російські люди, які не стали українцями через те, що Хрущов їх "подарував". Вони кажуть: 23 роки ми чекали повернення додому. І ми відповімо їм: не треба вас, аби санкцій не було? Їм потрібно пам'ятник поставити за довготерпіння. А декому з політиків вдарити по голові, щоб таких експериментів над людьми не проводили".

Актор підкреслював, що Путін зробив правильно, коли "забрав Крим", оскільки Україна мало зробила для покращення життя кримчан.

"Я вважаю, що президент вчинив правильно... Це не споконвічно російська земля, але там пролито багато нашої крові. Ми маємо прав на Крим набагато більше, ніж Україна, яка дуже мало зробила для Криму".

Також Клюєв активно підтримував політику Володимира Путіна стосовно України. Він зазначав, що в інших країнах російського президента не люблять, тому що він "робить Росію сильною".

"Особисто я щасливий: нарешті хтось із наших керівників не розбазарює країну, а робить щось для повернення споконвічно російських територій. А те, що нашого президента не люблять за кордоном, абсолютно зрозуміло. Нікому сильна Росія не потрібна. Путін став першим за останні роки, хто сказав: ні, так із Росією чинити не можна, ми не дозволимо витирати об нас ноги. Ну а дзижчання, бурчання опозиції завжди буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Бориса Клюєва став рак легенів, з яким зірка серіалу "Вороніни" боровся останні два роки.

На смерть Клюєва відреагували багато його знаменитих колег із серіалу "Вороніни" й інші артисти. Також стало відомо, яку останню роль зіграв Борис Клюєв.