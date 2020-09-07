Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака: розкрито спосіб

Щоб мати можливість безкоштовно отримати місце в бізнес-класі на борту літака, авіапасажирам порекомендували бронювати квитки за тарифом Economy Premium.

Колишній менеджер British Airways Саймон Мартон відзначив, що мандрівники повинні стежити за своєю поведінкою під час перельоту і ставленням до членів екіпажу, пише видання Daily Express.

Крім того, можливість безкоштовно підвищити клас мають туристи, які подорожують поодинці. Також директор Airport Parking & Hotels (APH) Нік Ковнтер порадив пасажирам подбати про свій зовнішній вигляд і вибрати для польоту елегантний повсякденний одяг.

Бізнес-клас на борту літака. 1NEWS.COM.UA

"Шльопанці та легінси можуть бути зручними, проте ці речі варто зберігати в ручній поклажі", – запевнив фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітниця британських спецслужб Ліза Форте пояснила, чому головною помилкою пасажирів аеропорту є фотографування і публікація свого посадкового талона в соцмережах.