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"Як Барбі": внучка Боярського вразила мережу пишним бюстом у відвертій сукні

1.1т Читати матеріал російською

Внучка знаменитого російського актора і співака Михайла Боярського Катерина поділилася з шанувальниками яскравими знімками з відпочинку в Туреччині.

Відповідні фото 20-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вразивши шанувальників розкішною фігурою і пишними формами.

Так, Боярська позувала у відвертій сукні салатового кольору, що підкреслювала пишні груди і струнке тіло, а також в короткому чорному топі й помаранчевій спідниці. Користувачі були в захваті від насичених кольорів і фігури Катерини.

Катерина Боярська показала розкішну фігуру в сукні

Катерина Боярська показала розкішну фігуру в сукні

instagram /kboyarskaya98

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"Як Барбі!", "Просто картинка", "Така гарна", "Леді", "Яскрава", "Схожа на туркеню", "Як гарно навколо", – прокоментували шанувальники.

Внучка Боярського в короткому топі і спідниці

Внучка Боярського в короткому топі і спідниці

instagram /kboyarskaya98

"Як Барбі": внучка Боярського вразила мережу пишним бюстом у відвертій сукні
"Як Барбі": внучка Боярського вразила мережу пишним бюстом у відвертій сукні
"Як Барбі": внучка Боярського вразила мережу пишним бюстом у відвертій сукні
"Як Барбі": внучка Боярського вразила мережу пишним бюстом у відвертій сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Боярська викликала ажіотаж знімком в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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Особа
Михайло Боярський
Місце
Туреччина
Тег
фотосессія
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