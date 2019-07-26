"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою

Відомий російський шоумен Максим Галкін поділився новим фото з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою.
Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурхливу реакцію користувачів. Зазначимо, що на фото подружжя позувало лежачи на кріслі-ліжку.
Алла Пугачова і Максим Галкін
Фото з Instagram
Алла Пугачова і Максим Галкін
Фото з Instagram
У коментарях прихильники почали засипати пару компліментами. Однак інші користувачі висміяли знімок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше примадонна російської естради Алла Пугачова вразила шанувальників стрункими ногами в коротких шортах.
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