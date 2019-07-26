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"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою

3.1т Читати матеріал російською

Відомий російський шоумен Максим Галкін поділився новим фото з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою.

Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурхливу реакцію користувачів. Зазначимо, що на фото подружжя позувало лежачи на кріслі-ліжку.

"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою

Алла Пугачова і Максим Галкін

Фото з Instagram

"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою

Алла Пугачова і Максим Галкін

Фото з Instagram

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У коментарях прихильники почали засипати пару компліментами. Однак інші користувачі висміяли знімок.

"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою
"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою
"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою
"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою
"Як бабуся і онук": Галкіна висміяли в мережі за нове фото з Пугачовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше примадонна російської естради Алла Пугачова вразила шанувальників стрункими ногами в коротких шортах.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
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