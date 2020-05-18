Як Бабкін "постарів" на 40 років для фільму "Чорний ворон": вражаючі фото

Відомий український музикант і колишній тренер вокального шоу "Голос країни" Сергій Бабкін виконав незвичайну роль у фільмі "Чорний ворон". В історичній драмі він зіграв містичного Варфоломія.

У фільмі Бабкін зображений як вічний гайдамака, який веде аскетичний спосіб життя і живе в підвалах Мотронинського монастиря. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити фото артиста, який кардинально змінився для ролі.

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"Щоб зістарити Сергія і зробити максимально схожим зі своїм персонажем, довелося наносити грим у кілька шарів, окремо вимальовуючи кожну зморшку і шрам. Кожен знімальний день гримери витрачали більше двох годин для відтворення всіх деталей образу. Копітка робота команди художників вийшла бездоганною – у кадрі музикант виглядає старшим фактично на сорок років", – писало видання 1+1 про роботу гримерів над образом Бабкіна.

youtube.com

yulainfo.com/

1plus1.ua

yulainfo.com/

youtube.com

1plus1.ua

Фільм "Чорний ворон" розповідає історію життя отамана Івана Чорноуса, якому випала доля стати учасником Повстанського руху часів Холодноярської республіки. Режисером картини став Тарас Ткаченко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 17 травня на "1+1" відбулася телепрем'єра історичної драми "Чорний ворон", створеної за мотивами однойменного роману Василя Шкляра.

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