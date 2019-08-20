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"Як 2 краплі води!" донька Полякової захопила мережу фото з мамою

1.3т Читати матеріал російською

Донька популярної української співачки Олі Полякової Марія захопила шанувальників фото з мамою. Так, користувачі мережі зазначили, що вони дуже схожі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Марія розмістила колаж, на якому вона і її мама позували в однакових купальниках.

"Як 2 краплі води!" донька Полякової захопила мережу фото з мамою
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"Дуже красиві", "Машуню, не сумуй! У тебе найпрекрасніший вік, коли попереду багато цікавого і незвіданого! Радій кожному дню, хорошим людям, а з мамою скоро побачишся, і з сестрою", "Так схожа на свою маму", "Всі такі дівчата з прізвищем Полякова красиві?", "Дуже схожі! Як дві краплі води", — пишуть у мережі.

"Як 2 краплі води!" донька Полякової захопила мережу фото з мамою
"Як 2 краплі води!" донька Полякової захопила мережу фото з мамою
"Як 2 краплі води!" донька Полякової захопила мережу фото з мамою

Як раніше писав OBOZREVATEL, донька української співачки Олі Полякової Марія була екстрено госпіталізована. Дівчинку відвезли на швидкій у лікарню. Пізніше вона прокоментувала НП.

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Особа
Оля Полякова
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