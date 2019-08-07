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Яхти, вілли, мільйони: як провели літню відпустку українські зірки

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У розпал літнього сезону більшість з нас відправляються в довгоочікувану відпустку і зірки – не виняток. Багато з них вирушили на елітні курорти, інші – обрали відпочинок на приватній яхті.

Практично всі представники українського шоубізу активно діляться фото на особистих сторінках в соцмережах. OBOZREVATEL підготував добірку знімків зоряного відпочинку і розповість про те, яким курортам надають перевагу зірки.

Дорофєєва, Каменських і Камінська

Дорофєєва, Каменських і Камінська

Настя Каменських і Потап

Одна з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу, співачка Настя Каменських і шоумен Олексій Потапенко (Потап) 30 липня вирушили "догулювати" медовий місяць в Італії. Пара відпочиває поблизу острова Сардинія на приватній яхті разом з друзями.

OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що Каменських разом з Потапом для відпочинку орендували елітну яхту Octavia. Як заявляється на сайті оренди і продажів яхт Scanmarine, вона може розмістити до 8 гостей в чотирьох комфортабельних каютах. Відзначимо, що у високий сезон орендувати таку "красуню" коштує 42 000 євро (близько 1,2 млн грн). Вартість вказана за один тиждень.

Яхта, на якій відпочивають Потап і Настя

Яхта, на якій відпочивають Потап і Настя

scanmarine.ru

Нагадаємо, пара одружилася 23 травня 2019 року і відразу після весілля полетіла до Туреччини. Тоді закохані кілька днів провели в елітному готелі в курортному місті Кемер, куди вони прилетіли на особистому літаку. В цілому відпочинок обійшовся приблизно в 1,25 млн грн, без урахування додаткових витрат.

Вартість номера в Туреччині

Вартість номера в Туреччині

Вooking.com

Орієнтовна вартість перельоту

Орієнтовна вартість перельоту

lunajets.com

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Регіна Тодоренко

Українська телеведуча Регіна Тодоренко ще в жовтні 2018 вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. Пара відсвяткувала весілля тільки через 9 місяців, в липні-2019 в італійському Соренто.

# відпочинок @aldemar_royal_mare Ще раз дозволю собі повторитися і написати, як я люблю Грецію, острів Крит і смачну Мусаку, яку готують в готелі # АльдемарРоялМаре З відпустки я привезла не тільки радість, а й додаткові боки, які старанно від'їдається, поглинаючи все, що дають на фуршеті 😁 (за моїми сніданків в сторіз, ви напевно бачили, що зголодніти мені не давалі🙈) Ох вже, це обжерливість !!!! А ви що найбільше любите робити в готелях: спати / від'їдатися? # регінапутешественніца Улюблений купальник - @calzedonia

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Після цього закохані відправилися на відпочинок – через кілька днів після весільної церемонії вони вирушили на медовий місяць в Грецію. Зоряна пара проводить в п'ятизірковому готелі Aldemar Royal Mare з персональним басейном в невеликому курортному містечку Аніссарас.

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Доба відпочинку в люксі з гостьовою зоною і персональним басейном з напивморською водою обійшлися молодятам приблизно в 26 тисяч гривень. Тиждень проживання в таких умовах коштував парі 200 тисяч гривень.

Готель, де відпочивають Тодоренко і Топалов

Готель, де відпочивають Тодоренко і Топалов

Вooking.com

Позитив (Олексій Завгородній, гурт "Время и Стекло")

Вокаліст групи "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) разом зі своєю дружиною Анною Андрійчук-Завгородньою також вибрали для літнього відпочинку Італію. Пара відпочиває разом зі своїми зірковими друзями Потапом і Настею Каменських на яхті Оctavia, про що свідчать їхні спільні фото.

Отже, їх відпустка також коштує приблизно 42 тисячі євро + додаткові витрати. Якщо розділити вартість на дві пари, виходить сума понад 20 тисяч євро на одну сім'ю без особистих витрат.

Яхта, де відпочивають Позитив з дружиною, а також Потап і Настя

Яхта, де відпочивають Позитив з дружиною, а також Потап і Настя

YouTube

Відео з яхтою Оctavia:

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом вирушили у відпустку до Італії. Пара активно постила фото в соціальних мережах, вказуючи кілька локацій: місто Монополі в регіоні Апулія і населений пункт Санта-Марія-ді-Леука, провінція Лечче. З'ясувалося, що артисти кілька днів провели в містах, а більшість часу вони відпочивали на орендованій яхті. Про те, скільки міг коштувати їх відпочинок – невідомо, але можна припускати, що вартість приблизно така ж, як і у Потапа з Каменських (ціни на відпочинок в італійських регіонах не дуже суттєво відрізняються).

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Слава Камінська

Вокалістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, вирушила "заліковувати рани" в Грецію, на престижний курорт – острів Міконос. Судячи з її знімків в Instagram, Камінська проводить час в готелі Miraggio Thermal Spa Resort – артистка самостійно зазначила на фото сторінку готелю.

Курортний спа-готель Miraggio Thermal розташований прямо на пляжі в селищі Паліурі. До послуг гостей – відкритий басейн, розкішний спа-центр, ресторани і бари. Кожен номер оснащений терасою або балконом, звідки відкривається вид на сад або на море. У деяких номерах, люксах і напівлюксах готелю Miraggio Thermal є персональний басейн.

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Вартість відпочинку в номері з персональним басейном становить майже 68 тисяч гривень за три ночі. Отже, якщо Слава на курорті провела тиждень, то за номер їй довелося "викласти" понад 200 тисяч гривень (враховуючи харчування і спа-процедури, які оплачуються окремо).

Готель, де відпочиває Слава Камінська

Готель, де відпочиває Слава Камінська

Вooking.com

Готель, де відпочиває Слава Камінська

Готель, де відпочиває Слава Камінська

Вooking.com

MONATIK

На початку серпня український хітмейкер MONATIK разом зі своєю сім'єю: дружиною Іриною і двома синами вирушили на турецький курорт Кемер. Незважаючи на те, що сімейство поділилося знімками з відпочинку і відзначило тільки геолокацію свого місця перебування, фанати дізналися по фото готель, в якому вони відпочивають.

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Судячи з цього, Монатік і його сім'я вирушили у фешенебельний готель Maxx Royal Kemer Resort, де в червні відпочивали також Настя Каменських і Потап.

Яхти, вілли, мільйони: як провели літню відпустку українські зірки
Яхти, вілли, мільйони: як провели літню відпустку українські зірки
Яхти, вілли, мільйони: як провели літню відпустку українські зірки
Яхти, вілли, мільйони: як провели літню відпустку українські зірки
Яхти, вілли, мільйони: як провели літню відпустку українські зірки

Вартість відпочинку в готелі сягає понад 1 мільйона гривень за тиждень перебування (з урахуванням додаткового розміщення двох дітей).

Мінімальна ціна – 336 тис. грн, максимальна – майже 1,5 млн. грн (Вілла "Роял Біч" з 3 спальнями на 8 днів перебування).

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю

Вooking.com

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю

Вooking.com

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю

Вooking.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Олег Винник відзначив своє 46-річчя. Артист відправився у відпустку до Греції, на острів Корфу, звідки поділився яскравими знімками.

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Особи
Настя Каменських (NK) слава Камінська Оля Полякова Надія Дорофєєва Володимир Дантес Олексій Потапенко (Потап)
Теги
шоу-бизнес відпустка
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