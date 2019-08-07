Яхти, вілли, мільйони: як провели літню відпустку українські зірки

У розпал літнього сезону більшість з нас відправляються в довгоочікувану відпустку і зірки – не виняток. Багато з них вирушили на елітні курорти, інші – обрали відпочинок на приватній яхті.

Практично всі представники українського шоубізу активно діляться фото на особистих сторінках в соцмережах. OBOZREVATEL підготував добірку знімків зоряного відпочинку і розповість про те, яким курортам надають перевагу зірки.

Дорофєєва, Каменських і Камінська

Настя Каменських і Потап

Одна з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу, співачка Настя Каменських і шоумен Олексій Потапенко (Потап) 30 липня вирушили "догулювати" медовий місяць в Італії. Пара відпочиває поблизу острова Сардинія на приватній яхті разом з друзями.

OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що Каменських разом з Потапом для відпочинку орендували елітну яхту Octavia. Як заявляється на сайті оренди і продажів яхт Scanmarine, вона може розмістити до 8 гостей в чотирьох комфортабельних каютах. Відзначимо, що у високий сезон орендувати таку "красуню" коштує 42 000 євро (близько 1,2 млн грн). Вартість вказана за один тиждень.

Яхта, на якій відпочивають Потап і Настя scanmarine.ru

Нагадаємо, пара одружилася 23 травня 2019 року і відразу після весілля полетіла до Туреччини. Тоді закохані кілька днів провели в елітному готелі в курортному місті Кемер, куди вони прилетіли на особистому літаку. В цілому відпочинок обійшовся приблизно в 1,25 млн грн, без урахування додаткових витрат.

Вартість номера в Туреччині Вooking.com

Орієнтовна вартість перельоту lunajets.com

Регіна Тодоренко

Українська телеведуча Регіна Тодоренко ще в жовтні 2018 вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. Пара відсвяткувала весілля тільки через 9 місяців, в липні-2019 в італійському Соренто.

Після цього закохані відправилися на відпочинок – через кілька днів після весільної церемонії вони вирушили на медовий місяць в Грецію. Зоряна пара проводить в п'ятизірковому готелі Aldemar Royal Mare з персональним басейном в невеликому курортному містечку Аніссарас.

Доба відпочинку в люксі з гостьовою зоною і персональним басейном з напивморською водою обійшлися молодятам приблизно в 26 тисяч гривень. Тиждень проживання в таких умовах коштував парі 200 тисяч гривень.

Готель, де відпочивають Тодоренко і Топалов Вooking.com

Позитив (Олексій Завгородній, гурт "Время и Стекло")

Вокаліст групи "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) разом зі своєю дружиною Анною Андрійчук-Завгородньою також вибрали для літнього відпочинку Італію. Пара відпочиває разом зі своїми зірковими друзями Потапом і Настею Каменських на яхті Оctavia, про що свідчать їхні спільні фото.

Отже, їх відпустка також коштує приблизно 42 тисячі євро + додаткові витрати. Якщо розділити вартість на дві пари, виходить сума понад 20 тисяч євро на одну сім'ю без особистих витрат.

Яхта, де відпочивають Позитив з дружиною, а також Потап і Настя YouTube

Відео з яхтою Оctavia:

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом вирушили у відпустку до Італії. Пара активно постила фото в соціальних мережах, вказуючи кілька локацій: місто Монополі в регіоні Апулія і населений пункт Санта-Марія-ді-Леука, провінція Лечче. З'ясувалося, що артисти кілька днів провели в містах, а більшість часу вони відпочивали на орендованій яхті. Про те, скільки міг коштувати їх відпочинок – невідомо, але можна припускати, що вартість приблизно така ж, як і у Потапа з Каменських (ціни на відпочинок в італійських регіонах не дуже суттєво відрізняються).

Слава Камінська

Вокалістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, вирушила "заліковувати рани" в Грецію, на престижний курорт – острів Міконос. Судячи з її знімків в Instagram, Камінська проводить час в готелі Miraggio Thermal Spa Resort – артистка самостійно зазначила на фото сторінку готелю.

Курортний спа-готель Miraggio Thermal розташований прямо на пляжі в селищі Паліурі. До послуг гостей – відкритий басейн, розкішний спа-центр, ресторани і бари. Кожен номер оснащений терасою або балконом, звідки відкривається вид на сад або на море. У деяких номерах, люксах і напівлюксах готелю Miraggio Thermal є персональний басейн.

Вартість відпочинку в номері з персональним басейном становить майже 68 тисяч гривень за три ночі. Отже, якщо Слава на курорті провела тиждень, то за номер їй довелося "викласти" понад 200 тисяч гривень (враховуючи харчування і спа-процедури, які оплачуються окремо).

Готель, де відпочиває Слава Камінська Вooking.com

Готель, де відпочиває Слава Камінська Вooking.com

MONATIK

На початку серпня український хітмейкер MONATIK разом зі своєю сім'єю: дружиною Іриною і двома синами вирушили на турецький курорт Кемер. Незважаючи на те, що сімейство поділилося знімками з відпочинку і відзначило тільки геолокацію свого місця перебування, фанати дізналися по фото готель, в якому вони відпочивають.

Судячи з цього, Монатік і його сім'я вирушили у фешенебельний готель Maxx Royal Kemer Resort, де в червні відпочивали також Настя Каменських і Потап.

Вартість відпочинку в готелі сягає понад 1 мільйона гривень за тиждень перебування (з урахуванням додаткового розміщення двох дітей).

Мінімальна ціна – 336 тис. грн, максимальна – майже 1,5 млн. грн (Вілла "Роял Біч" з 3 спальнями на 8 днів перебування).

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю Вooking.com

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю Вooking.com

Вартість проживання в готелі, де відпочиває MONATIK з сім'єю Вooking.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Олег Винник відзначив своє 46-річчя. Артист відправився у відпустку до Греції, на острів Корфу, звідки поділився яскравими знімками.

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