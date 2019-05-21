"Я зверху": Нікітюк зробила відверте зізнання про стосунки з Притулою

Українська телеведуча, зірка передачі "Хто зверху" Леся Нікітюк зробила зізнання про стосунки з колегою Сергієм Притулою.

Про це вона розповіла в рамках програми "Іспит з Єфросиніною" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

На питання про те, ким для неї є Сергій Притула, Нікітюк відповіла – сусідом. Адже ведучий нещодавно переїхав у район, де вона живе.

"Він нещодавно переїхав на мій район і тепер Сергій Притула офіційно – мій новий сусід. Я виходжу на балкон, він виходить на свою терасу і кричить мені звідти: "Нікітюк, я зверху". Сергій Притула для мене дуже сильний партнер, професіонал", – зізналася вона.

Сергій Притула та Леся Нікітюк Кадр із відео

Нікітюк зазначила, що її колега дуже впевнений у собі, у ньому немає слабких сторін. "Його не проб'єш, не скривдиш".

"Коли я заходила на проект "Хто зверху", мені було складно з ним, тому що він тисне, знищує своєю геніальністю, силою. Коли він мене не задавив, то прямо подружився зі мною", – додала вона.

Леся Нікітюк та Сергій Притула "Хто зверху" lesia_nikituk / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нікітюк стала ведучою в шоу "Хто зверху" замість Катерини Варнави в сьомому сезоні. У грудні 2018 року її застали за поцілунками з Притулою. А до цього Нікітюк роздяглася і покрутилася на жердині під час шоу, про що потім довго писали в мережі.

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