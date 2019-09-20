"Я зроблю перерву в кар'єрі": Джамала розповіла про другу вагітність

Українська співачка Джамала має намір піти у творчу відпустку, щоб присвятити всю себе чоловікові і синові.

Про це зірка розповіла в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я думаю, що зроблю перерву для того, щоб знову народити. Ми будемо з радістю чекати поповнення, тому що мені дуже хотілося б мати велику сім'ю. Наприклад, у моєї мами в сім'ї було 7 дітей, а у тата 2 — він і сестра", — поділилася Джамала.

Джамала Фото з Instagram

Також співачка зізналася, що їй важко дається розлука з маленьким сином Еміром-Рахманом.

"Зараз, наприклад, я дуже сумую, коли їду у відпустку або в тури — довго не бачу свого Еміра. І я думаю, що це основний момент, який мене дійсно турбує. Але брати його з собою не можу, тому що для нього це важко", — розповіла Джамала.

Джамала з сином Фото з Instagram

Але, як зазначила співачка, дитина не страждає через те, що мами довго немає, адже про неї піклуються близькі люди.

"Але не переживайте, у нього все добре — з ним батько, батьки мого чоловіка — вони просто неймовірні няні", — підсумувала Джамала.

Джамала c чоловіком і сином Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розчулила своїх фоловерів в Instagram фотографіями сина-іменинника. 27 березня Емірові-Рахмана виповнився один рік.

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